Трамп прилетел в Израиль для встречи с освобожденными ХАМАС заложниками

Президент США Дональд Трамп прилетел в столицу Израиля Тель-Авив, где его встретили первые лица страны. Лидер США примет участие в ряде мероприятий, связанных с перемирием на Ближнем Востоке.

По данным издания The Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой Нетаньяху, а также президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль Герцог встретили президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Отмечается, что толпа на площади Заложников в Тель-Авиве ликовала, когда Трамп выходил из самолета.

Как пишет BBC, вскоре Дональд Трамп отправится в Иерусалим, где выступит в парламенте Израиля. Ожидается, что он также встретится с семьями некоторых заложников.

После этого он отправится в Египет, чтобы принять участие в мирном саммите в секторе Газа, в котором примут участие около 20 мировых лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Телеканал NBC сообщает, что президент Израиля Исаак Герцог вручит Трампу медаль Почета - высшую гражданскую награду страны, за его роль в "достижении исторического соглашения, способствующего освобождению заложников и прекращению войны".

Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах Сиси также вручит Трампу орден Нила, высшую государственную награду страны - за его "ключевую роль в прекращении войны в Газе".

Напомним, 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

Позже стало известно, что Трамп и Нетаньяху провели "эмоциональный разговор" по телефону. Премьер-министр Израиля пригласил американского лидера выступить в Кнессете.

Кроме того, Трамп заявил, что намерен в конце этой недели посетить Ближний Восток, в том числе Египет и сектор Газа.

Добавим, что на новости о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

