Депутат прервал речь Трампа во время его выступления в израильском парламенте (видео)

Израильский депутат прервал речь Дональда Трампа по случаю завершения конфликта в Газе - двух человек вывели из зала. Стали известны подробности инцидента.

Трансляцию выступления главы Белого дома вел телеканал FOX News.

Президент США хвалил своего спецпосланника Стива Уиткоффа за работу по урегулированию конфликта на Ближнем востоке, однако выступление американского лидера было прервано.

Один из израильских депутатов начал кричать, а вместе с ним еще один парламентарий поднял некий плакат.

Нарушителей вывели из зала, а Трамп продолжил свою речь.

"Это было очень эффективно... Итак, вернемся к Стиву", - прокомментировал он случившееся.

Как пишет Sky Nеws, выступление Трампа прервали два левых члена Кнессета - Офер Кассиф и Айман Одех. Сообщается, что Одех поднял плакат с надписью "Признайте Палестину".

Ранее президент США Дональд Трамп, который прилетел в Израиль на несколько часов, сообщил, что конфликт в секторе Газа закончился.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

