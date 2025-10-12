Трамп поручил Пентагону выплатить зарплату военным, несмотря на шатдаун

Дональд Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету выплатить зарплату военнослужащим, несмотря на правительственный «шатдаун». При этом в ряде других федеральных структур сотрудников увольняют или отправляют в отпуск без зарплаты.

В субботу президент заявил, что Хегсет должен проследить, чтобы военнослужащие не лишились своей регулярной зарплаты, выплата которой запланирована на среду.

«Я не позволю демократам держать в заложниках наши вооруженные силы и всю безопасность нашей страны с помощью их опасного шатдауна», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Республиканская и Демократическая партии обвиняют друг друга в неспособности договориться о плане расходов для возобновления работы правительства.

Первая зарплата после того, как правительство 1 октября приостановило работу, должна прийти на счета военных 15 октября. В своем сообщении Трамп просит Хегсета «использовать все доступные средства, чтобы наши военнослужащие получили ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ».

Многие сотрудники военного ведомства и военнослужащие попадают в категорию «необходимых», и поэтому должны выходить на работу, даже если зарплату им удерживают. Около 750 000 других федеральных служащих — около 40% от общего числа — были отправлены в отпуск или домой, также без оплаты.

По закону, отправленные в отпуск сотрудники должны получить задолженность по зарплате после завершения шатдауна и возвращения на работу, но администрация Трампа дала понять, что этого может не произойти.

«Радикальные левые демократы должны ОТКРЫТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, и тогда мы сможем работать вместе над решением проблем здравоохранения и многих других вещей, которые они хотят уничтожить», — написал Трамп в субботу.

Демократы отказались голосовать за предложенный республиканцами план расходов, который позволил бы возобновить работу правительства после почти 12 дней шатдауна. Они настаивают, что любое решение должно сохранить налоговые льготы, снижающие расходы на медицинское страхование для миллионов американцев, срок действия которых истекает. Демократы также требуют отменить предложенные Трампом сокращения в Medicaid, программе медицинского страхования для пожилых людей и людей с низким доходом.

Республиканцы возложили на демократов ответственность за последствия, вызванные остановкой работы федеральных служб.

Поиск способа оплаты военных зарплат мог бы помочь снизить политический риск для лидеров Конгресса, если шатдаун затянется.

В попытке оказать давление на демократов администрация Трампа также начала увольнять тысячи государственных служащих. Во время шатдауна это беспрецедентный шаг.

«Сокращения начались», — объявил в пятницу утром в своем посте в X директор Управления Белого дома Рассел Воут.

В тот же день администрация сообщила, что семь агентств начали увольнять более 4000 человек: Трамп ранее не раз обещал использовать шатдаун для достижения своей давней цели по сокращению штата федеральных служащих.

По информации новостного агентства CBS со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сокращения коснулись десятков сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Источники сообщили CBS, что весь персонал вашингтонского офиса агентства был уволен, добавив, что среди уволенных были сотрудники, работавшие над еженедельным отчетом CDC о смертности и заболеваемости. По их словам, сокращения коснулись и отдела кадров.

Эндрю Никсон, представитель Министерства здравоохранения и социальных служб, которое курирует CDC, сообщил CBS, что уволенные сотрудники не были необходимы. «Министерство продолжает закрывать неэффективные и дублирующие друг друга структуры, в том числе те, которые противоречат программе администрации Трампа „Сделаем Америку снова здоровой“», — сказал он.

Министерство финансов и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности в пятницу также подтвердили увольнения в своих структурах.

Американская федерация государственных служащих и AFL-CIO, два крупных профсоюза, представляющие федеральных работников, подали иск в северной Калифорнии, требуя временно заблокировать приказы об увольнении.

«Это позор, что администрация Трампа использовала шатдаун как повод для незаконного увольнения тысяч работников, которые предоставляют важнейшие услуги сообществам по всей стране», — заявил президент федерации Эверетт Келли.

Представитель бюджетного управления Белого дома заявил Би-би-си в субботу, что увольнения — это только начало.

«Эти цифры по сокращениям, указанные в судебном документе, — лишь моментальный снимок, — сказал он. — Сокращений будет больше».

Во встречном судебном документе Министерство юстиции сообщило, что сокращения персонала также могут коснуться министерств образования, жилищного строительства и городского развития, торговли и энергетики, а также Агентства по охране окружающей среды.

Представляющие правительство юристы утверждают, что профсоюзы не смогли доказать, что их члены понесут непоправимый ущерб от увольнений — это необходимо для того, чтобы судья мог наложить на них запрет. Они также настаивают, что такой запрет также «нанесет непоправимый ущерб правительству».

