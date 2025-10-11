Внучка Трампа выложила видео, как играет с дедом в гольф под Скриптонита
Опубликовано:
Внучка президента США Кай Мэдисон Трамп выложила в Instagram видео, на котором она играет в гольф со своим дедом. В ролике звучит трек "Не расслабляйся" Скриптонита, передает NUR.KZ.
Таким образом внучка главы Белого дома анонсировала полное видео с президентом, которое выйдет на ее канале на YouTube.
"Один на один с моим дедушкой Дональдом Трампом", - подписала она ролик.
На опубликованных кадрах она играет в гольф вместе с самим президентом США, который является ее дедушкой.
Внучка и президент по очереди делают несколько ударов, а когда девушка закатывает мяч в лунку, дают друг другу "пять", стукаясь кулаками.
После Трамп увозит Кай на гольф-каре.
Все это сопровождается треком казахстанского рэпера Скрпитонита.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в 100% на товары из Китая
- Меланья Трамп рассказала об ответе Путина на ее письмо
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2296125-vnuchka-trampa-vylozhila-video-kak-igraet-s-dedom-v-golf-pod-skriptonita/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах