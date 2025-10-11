Внучка Трампа выложила видео, как играет с дедом в гольф под Скриптонита

Внучка президента США Кай Мэдисон Трамп выложила в Instagram видео, на котором она играет в гольф со своим дедом. В ролике звучит трек "Не расслабляйся" Скриптонита, передает NUR.KZ.

Таким образом внучка главы Белого дома анонсировала полное видео с президентом, которое выйдет на ее канале на YouTube.

"Один на один с моим дедушкой Дональдом Трампом", - подписала она ролик.

На опубликованных кадрах она играет в гольф вместе с самим президентом США, который является ее дедушкой.

Внучка и президент по очереди делают несколько ударов, а когда девушка закатывает мяч в лунку, дают друг другу "пять", стукаясь кулаками.

После Трамп увозит Кай на гольф-каре.

Все это сопровождается треком казахстанского рэпера Скрпитонита.

