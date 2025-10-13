"Я должен заставить тебя бросить курить": Эрдоган подшутил над Джорджей Мелони

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони пошутил, заявив, что ей "необходимо бросить курить", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Издание расшифровало видео турецкого агентства İhlas (İHA). На кадрах, снятых во время саммита в Египте, Джорджа Мелони поинтересовалась самочувствием Эрдогана, отметив, что их самолеты одновременно прибыли в аэропорт.

"Выглядишь великолепно, но я должен заставить тебя бросить курить", - сказал Эрдоган Мелони.

Итальянский премьер с улыбкой парировала: "Я знаю, знаю. Я не хочу кого-нибудь убить".

Находившийся рядом президент Франции Эммануэль Макрон, улыбаясь, в свою очередь заявил, что "это невозможно".

Напомним, ранее в августе Мелони стала героиней мемов после прошедших в США переговоров по войне в Украине. Пользователей Сети привлекла внимание мимика премьер-министра Италии в моменты, когда она слушала своих коллег, отчего ее даже назвали "королевой по закатыванию глаз".

А в марте прошлого года мы также писали о случае с участием Мелони, который привлек внимание пользователей Сети. Тогда в соцсетях появилось видео со встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Италии Джорджой Мелони в Белом доме. На кадрах глава США целует Мелони в макушку.

Уже в мае этого года реакция Мелони также попала на видео - тогда депутат в костюме привидения устроил переполох в парламенте и пытался напугать премьера Италии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.