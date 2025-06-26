Эрдоган снова "заборол" Макрона: оригинальное рукопожатие президентов попало на видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в рамках саммита НАТО - и вновь привлекли внимание общественности оригинальным рукопожатием.

Пользователи Сети обратили внимание на приветствие президентов: Макрон вновь оригинальным образом подошел к рукопожатию с Эрдоганом - и опять оказался в курьезной ситуации.

На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, что в один из моментов президент Франции попытался перехватить руку Эрдогана, однако президент Турции перехватил инициативу и развернул его одним движением.

Telegram-канал "Главные новости Турции" излагает свою версию произошедшего.

"При рукопожатии Макрон хотел продемонстрировать силу, и в этот раз дал не палец, а руку согнутую в локте (короткий рычаг). Но его попытка снова дала сбой.

Президент Эрдоган взял его в контроль второй рукой, и, используя плечо и спину как рычаг, одним движением руки сделал тайскую скрутку, развернув Макрона", - пишут авторы.

Напомним, ранее в мае журналисты и пользователи Сети по всему миру обсуждали видео, на кадрах которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял главу Франции Эммануэля Макрона за палец и не отпускал.

Отметим, что еще в 2022 году американский телеканал Fox News обратил внимание на продолжительное рукопожатие президента США Джо Байдена и прибывшего с визитом в Вашингтон лидера Франции Эмманюэля Макрона.

Что касается истории взаимоотношений Макрона и Эрдогана, напомним, что в 2020 году турецкий лидер пригрозил президенту Франции серьезными проблемами.

"Не связывайтесь с Турцией и турецким народом", - сказал Эрдоган.