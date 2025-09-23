Трамп считает, что страны НАТО могут сбивать самолеты России при нарушении

На пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским президента США Дональда Трампа спросили о том могут ли страны НАТО сбивать самолеты России при нарушении, пишет РБК.

Президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство.

"Да", ответил он в ходе пресс-конференции.

Ранее в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.

После польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками. Тем временем глава Белого дома Трамп выразил недовольство произошедшим сделал предположение на этот счет.

Вскоре премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна обратится к НАТО за консультациями в соответствии с 4 статей устава организации из-за российских истребителей. При этом в России обвинения отрицают.

Организация Североатлантического договора (НАТО) обратилась к России с предупреждением после обвинений в нарушении воздушного пространства в Польше и Эстонии.

