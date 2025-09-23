"Величайшее мошенничество": Трамп назвал заявления об изменении климата аферой
Президент США раскритиковал усилия по сокращению углеродного следа промышленно развитых стран Европы, а заявления касательно изменения климата назвал аферой, пишет NBC News.
Трамп сказал, что раньше всех пугали глобальным похолоданием.
"Знаете, раньше это было глобальное похолодание. Если оглянуться назад, на 1920-е и 1930-е годы, то тогда говорили, что глобальное похолодание уничтожит мир", - заявил он.
Теперь, по его словам, всех пугают глобальным потеплением.
Трамп также заявил, что прогнозы по изменению климата, сделанные ООН и другими группами, оказались неверными. Как отмечает издание, доказательств этому глава Белого дома не предоставил.
"По моему мнению, изменение климата - это величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире. Все эти прогнозы, сделанные Организацией Объединенных Наций и многими другими, часто по неверным причинам, оказались неверными", - сказал президент США.
Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН упрекнул Европу в том, что они закупают нефть у России, но стремятся остановить войну в Украине.
Также он раскритиковал миграционную политику европейских государств.
