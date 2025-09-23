Страны НАТО пригрозили России военным ответом

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    Страны НАТО пригрозили России военным ответом

    Опубликовано:

    Флаг НАТО
    Флаг НАТО. Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images

    Организация Североатлантического договора (НАТО) обратилась к России с предупреждением после обвинений в нарушении воздушного пространства в Польше и Эстонии, передает NUR.KZ.

    В заявлении НАТО указано, что совет стран был созван по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы проконсультироваться и решительно осудить "опасное нарушение Россией воздушного пространства 19 сентября".

    "Это вторжение является частью более широкой картины все более безответственного поведения России", - сказано в заявлении.

    В НАТО отметили, что это было уже второе заседание Североатлантического совета в соответствии со статьей 4 за две недели. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на сообщения о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

    Кроме того, как указано в заявлении, несколько других стран-членов НАТО, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, также столкнулись с нарушениями воздушного пространства со стороны России.

    По мнению НАТО, Россия "несет полную ответственность за действия, которые ведут к эскалации, рискуют быть просчетом и ставят под угрозу жизни людей".

    "Реакция НАТО на безрассудные действия России будет и впредь решительной. Мы укрепим наши возможности и укрепим наши позиции сдерживания и обороны, в том числе посредством эффективной противовоздушной обороны. У России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и предотвращения всех угроз со всех направлений.

    Мы продолжим реагировать таким образом, в том порядке и в той сфере, которые выберем сами. Наша приверженность статье 5 нерушима. Безответственные действия России не помешают союзникам отказаться от своих постоянных обязательств по поддержке Украины, безопасность которой способствует и нашей безопасности в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против жестокой и ничем не спровоцированной агрессивной войны России", - заявили в НАТО.

    Контекст

    Ранее в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.

    После польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками. Тем временем глава Белого дома Трамп выразил недовольство произошедшим сделал предположение на этот счет.

    Вскоре премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна обратится к НАТО за консультациями в соответствии с 4 статей устава организации из-за российских истребителей. При этом в России обвинения отрицают.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.