Страны НАТО пригрозили России военным ответом

Организация Североатлантического договора (НАТО) обратилась к России с предупреждением после обвинений в нарушении воздушного пространства в Польше и Эстонии, передает NUR.KZ.

В заявлении НАТО указано, что совет стран был созван по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы проконсультироваться и решительно осудить "опасное нарушение Россией воздушного пространства 19 сентября".

"Это вторжение является частью более широкой картины все более безответственного поведения России", - сказано в заявлении.

В НАТО отметили, что это было уже второе заседание Североатлантического совета в соответствии со статьей 4 за две недели. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на сообщения о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Кроме того, как указано в заявлении, несколько других стран-членов НАТО, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, также столкнулись с нарушениями воздушного пространства со стороны России.

По мнению НАТО, Россия "несет полную ответственность за действия, которые ведут к эскалации, рискуют быть просчетом и ставят под угрозу жизни людей".

"Реакция НАТО на безрассудные действия России будет и впредь решительной. Мы укрепим наши возможности и укрепим наши позиции сдерживания и обороны, в том числе посредством эффективной противовоздушной обороны. У России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и предотвращения всех угроз со всех направлений.

Мы продолжим реагировать таким образом, в том порядке и в той сфере, которые выберем сами. Наша приверженность статье 5 нерушима. Безответственные действия России не помешают союзникам отказаться от своих постоянных обязательств по поддержке Украины, безопасность которой способствует и нашей безопасности в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против жестокой и ничем не спровоцированной агрессивной войны России", - заявили в НАТО.

Контекст Ранее в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство. После польский премьер-министр Дональд Туск заявил об обращении страны за поддержкой НАТО после нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками. Тем временем глава Белого дома Трамп выразил недовольство произошедшим сделал предположение на этот счет. Вскоре премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна обратится к НАТО за консультациями в соответствии с 4 статей устава организации из-за российских истребителей. При этом в России обвинения отрицают.

