"Ваши страны катятся в ад": Трамп заявил о миграционном кризисе в Европе

Во время выступления в ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику некоторых стран, заявив о миграционном кризисе в Европе.

Глава Белого дома обвинил ООН, по его словам, организация фактически финансирует нападение на западные страны и их границы, предоставляя средства определенным мигранта, пишет NBC News.

Он также раскритиковал европейскую политкорректность, по его словам там не предпринимается достаточных усилий для сдерживания миграции в Европе.

"Европа находится в серьезной беде. Они подверглись вторжению нелегальных иммигрантов в количестве, которого никто никогда раньше не видел. Нелегальные иммигранты хлынули в Европу... Никто не делает ничего, чтобы изменить ситуацию, чтобы выдворить их. Это не может продолжаться, но поскольку они предпочитают быть политкорректными, они абсолютно ничего не делают по этому поводу", - возмутился президент США.

Как пишет CNN, американский лидер заявил, что эти страны катятся в ад.

"Пришло время положить конец провальному эксперименту с открытыми границами. Вы должны положить ему конец сейчас же. Я действительно хорошо разбираюсь в этих вещах. Ваши страны катятся в ад", - сказал Трамп.

Также глава США оценил собственные усилия по борьбе с нелегальной миграцией - по его словам, некоторым лидерам стоило бы перенять его опыт.

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН упрекнул Европу в том, что они закупают нефть у России, но стремятся остановить войну в Украине.

