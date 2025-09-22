Признание палестинского государства: символический жест или дорога к миру?

Ожидается, что около десяти стран официально признают независимое палестинское государство в понедельник на саммите перед ежегодным собранием лидеров на Генеральной Ассамблее ООН. Лидеры Канады, Австралии, Великобритании и Португалии в воскресенье уже объявили о признании их странами палестинского государства. Что это будет означать для палестинцев и Израиля?

Каков статус палестинского государства в настоящее время?

Организация освобождения Палестины провозгласила независимое палестинское государство в 1988 году, и большинство стран "глобального Юга" быстро его признали. На сегодняшний день 147 из 193 государств-членов ООН признают палестинское государство - последней в январе этого года стала Мексика.

Главный союзник Израиля, США давно заявляют, что со временем признают палестинское государство, но только после того, как палестинцы договорятся с Израилем о "решении на основе двух государств", подразумевающем создание палестинского государства рядом с Израилем на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа - в целом это соответствует границам, которые существовали до арабо-израильской войны 1967 года. До последнего времени крупные европейские державы разделяли эту позицию.

Свежая публикация по теме: Токаев прокомментировал присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям

Однако с 2014 года переговоров по этому поводу не проводилось, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет никогда.

Еще в прошлом году Нетаньяху заявил, что Израиль должен контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан, то есть той территории, которая необходима для создания любого будущего палестинского государства.

"Это необходимое условие, и оно противоречит идее палестинского суверенитета. Что делать? Я говорю эту правду нашим американским друзьям. Я также остановил попытку навязать нам реальность, которая могла бы нанести ущерб безопасности Израиля", - сказал Нетаньяху.

Делегация, представляющая Государство Палестина, имеет статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций, но не имеет права голоса.

Независимо от того, сколько стран признают независимость Палестины, для полного членства в ООН требуется одобрение Совета Безопасности, где Вашингтон имеет право вето.

Палестина обладает высокой степенью международного признания, имеет дипломатические представительства за рубежом и команды, участвующие в международных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Палестинские дипломатические миссии по всему миру контролируются Палестинской автономией, которая признана на международном уровне в качестве представителя палестинского народа.

Однако из-за продолжающегося конфликта палестинцев с Израилем у нее нет ни согласованных на международном уровне границ, ни столицы, ни армии. Из-за оккупации Израилем Западного берега палестинская администрация, созданная после подписания в 1990-х годах Соглашений Осло, не контролирует полностью свою территорию и население.

Палестинская автономия, возглавляемая Махмудом Аббасом, осуществляет ограниченное самоуправление в некоторых частях оккупированного Израилем Западного берега в соответствии с соглашениями с Израилем. Она выдает палестинские паспорта и управляет палестинскими системами здравоохранения и образования.

С 2007 года, после короткой гражданской войны военизированная группировка ХАМАС изгнала движение ФАТХ Аббаса из сектора Газа, который с тех пор находится под ее управлением, хотя Палестинская автономия по-прежнему финансирует зарплаты многих служащих в анклаве.

Большинство крупных держав, за исключением США, которые перенесли свое посольство в Иерусалим (президент Дональд Трамп принял соответствующее решение во время своего первого срока), имеют свои основные дипломатические представительства в Тель-Авиве, поскольку не признают Иерусалим столицей Израиля.

Однако около 40 стран, в том числе Китай, Россия, Япония, Германия, Канада, Дания, Египет, Иордания, Тунис и Южная Африка, имеют консульские представительства в Рамалле на Западном берегу или в Восточном Иерусалиме. Международное право не признает израильскую аннексию этого района, который (Восточный Иерусалим) палестинцы хотят сделать своей столицей.

Страны, планирующие признать палестинское государство, не сообщили, как это решение отразится на расположении их дипломатических представительств.

Кто обещает признать Палестину и почему?

Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Бельгия заявили, что признают палестинское государство во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, хотя Лондон заявил, что может воздержаться, если Израиль предпримет шаги по смягчению гуманитарного кризиса в Газе и обязуется вести долгосрочный мирный процесс.

Лидеры Канады, Австралии и Великобритании в воскресенье уже заявили о признании палестинского государства их странами. Эти страны заявляют, что хотят таким образом оказать давление на Израиль с целью прекращения разрушительных атак на Газу, сокращения строительства новых еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и возобновления мирного процесса с палестинцами.

Президент Франции Эммануэль Макрон, лидер первой крупной западной державы, поддержавшей признание, заявил, что этот шаг будет сопровождаться обязательством Палестинской автономии провести реформы, которые улучшат управление и сделают ее более надежным партнером для послевоенного управления Газой.

Страны, которые не признают Палестину как государство, как правило, не делают этого из-за того, что конфликт с Израилем по-прежнему формально не урегулирован.

Мирные переговоры начались в 1990-х годах, и впоследствии была поставлена цель достичь решения на основе двух государств, при котором израильтяне и палестинцы могли бы жить бок о бок в двух государствах.

Однако мирный процесс начал медленно сходить на нет с начала 2000-х годов, еще до 2014 года, когда в Вашингтоне провалились переговоры между израильтянами и палестинцами.

Наиболее сложные вопросы остаются нерешенными - в том числе границы и характер будущего палестинского государства, статус Иерусалима и судьба палестинских беженцев времен войны 1948-49 годов, последовавшей за провозглашением создания Израиля.

Израиль решительно выступает против заявки Палестины на членство в ООН.

Страны, намеревающиеся поддерживать дружеские отношения с Израилем, осознают, что признание палестинского государства вызовет гнев их союзника.

Некоторые, в том числе сторонники Израиля, утверждают, что палестинские территории не соответствуют ключевым критериям государственности, определенным в Конвенции Монтевидео 1933 года - постоянное население, определенная территория, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами.

Без соглашения об окончательных границах (и без реального мирного процесса) трудно с уверенностью сказать, что понимается под Палестиной.

Для самих палестинцев их государство состоит из трех частей: Восточного Иерусалима, Западного берега и сектора Газа. Все они были завоеваны Израилем во время Шестидневной войны 1967 года.

Существует также и проблема руководства будущего государства: ни ФАТХ, ни ХАМАС никогда полностью не контролировали все территории, на которые претендуют палестинцы, между ними идет постоянная борьба, а последние президентские и парламентские выборы были в 2006 году. Это означает, что ни один палестинец моложе 36 лет никогда не голосовал на Западном берегу или в Газе.

Махмуду Аббасу 90 лет, и его наиболее популярный преемник, Марван Баргути (которого 50% палестинцев выбрали бы в качестве президента) находится в израильской тюрьме, и Израиль не собирается его оттуда выпускать.

После событий 7 октября 2023 года в международном сообществе также появился консенсус, что ХАМАС не должен управлять Газой ни в какой форме. Группировка заявила, что готова передать власть независимой администрации, но из кого та может состоять, пока неясно.

Что признание означает на практике?

Те, кто считает признание лишь символическим жестом, указывают, что влияние в конфликте таких стран, как Китай, Индия, Россия, и многих арабских государств, признавших независимость Палестины несколько десятилетий назад, весьма ограничено.

Не имея полноправного места в ООН и контроля над своими границами, Палестинская автономия имеет лишь ограниченные возможности для ведения двусторонних отношений. На палестинской территории нет официальных посольств, и страны не могут свободно направлять туда дипломатов.

Израиль ограничивает доступ товаров, инвестиций, образовательных или культурных делегаций. В Палестине нет аэропортов. До не имеющего выхода к морю Западного берега можно добраться только через Израиль или через контролируемую Израилем границу с Иорданией. Израиль также контролирует практически весь доступ к сектору Газа.

Тем не менее страны, планирующие признание, и сама Палестинская автономия заявляют, что это будет больше, чем пустой жест.

Посол Палестины в Великобритании Хусам Зомлот заявил, что это может привести к партнерству между субъектами на равных условиях.

Это также может заставить страны пересмотреть некоторые аспекты своих отношений с Израилем, считает Винсент Фин, бывший генеральный консул Великобритании в Иерусалиме.

В случае Великобритании это может привести к запрету на продукты, поставляемые из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях, сказал он, хотя на практике израильская экономика от этого вряд ли пострадает.

Как отреагировали Израиль и Соединенные Штаты?

Израиль, столкнувшийся с международным осуждением своих действий в войне в Газе, заявляет, что признание станет наградой для ХАМАС за нападение в октябре 2023 года, которое и привело к этой войне.

На протяжении десятилетий Израиль официально признавал необходимость мирного процесса, который должен завершиться созданием независимого палестинского государства. Однако теперь у власти в стране самое правое правительство за его историю, в том числе представители партий, обещающих сделать невозможным создание палестинского государства

Нетаньяху заявляет, что Израиль никогда не откажется от полного контроля над безопасностью в Газе и на Западном берегу.

Соединенные Штаты решительно выступают против шагов своих европейских союзников по признанию. В ответ они ввели санкции против палестинских чиновников, в том числе запретили Аббасу и другим деятелям Палестинской автономии участвовать в Генеральной Ассамблее ООН, отказав им в выдаче виз и аннулировав уже выданные.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что признание палестинского государства может поощрить ХАМАС. Но когда его спросили об этом в ходе совместной пресс-конференции с Киром Стармером по итогам его государственного визита в Великобританию, Трамп лишь отметил, что у него есть "разногласия" со Стармером по этому вопросу, добавив для пущей убедительности, что это одно из "немногих разногласий" между ними.

Что все это может означать для Палестины в ООН?

В 2011 году Палестина подала заявку на полноправное членство в ООН, но эта попытка провалилась из-за отсутствия поддержки в Совете Безопасности ООН и так и не была поставлена на голосование.

Однако в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за повышение статуса палестинцев до "государства-наблюдателя, не являющегося членом ООН", что позволяет им участвовать в дебатах ассамблеи, хотя они не могут голосовать по резолюциям.

Это решение также позволило палестинцам вступить в другие международные организации, в том числе в высший суд ООН - Международный уголовный суд, что они и сделали в 2015 году.

В мае 2024 года Генеральная Ассамблея ООН расширила права Палестины в рамках организации и после бурных дебатов призвала принять ее в качестве члена.

Резолюция позволила Палестине полноценно участвовать в дебатах, предлагать пункты повестки дня и избирать своих представителей в комитеты, но не предоставила ей права голоса, которое может быть предоставлено только Советом Безопасности ООН.

В апреле того же года США, как один из пяти постоянных членов СБ ООН, наложили вето на принятие Палестины в ООН в качестве государства, назвав этот шаг "преждевременным".

Резолюции Совета Безопасности имеют юридическую силу, в то время как резолюции Генеральной Ассамблеи - нет.

"Став полноправным членом ООН, палестинцы получат больше дипломатического влияния, в том числе возможность напрямую выдвигать резолюции, право голоса в Генеральной Ассамблее, которого они в настоящее время не имеют и, в итоге, возможное место/право голоса в Совете Безопасности, - говорит Халед Элгинди, директор программы по Палестине и палестино-израильским делам в аналитическом центре Middle East Institute в Вашингтоне. - Но ничто из этого не приведет к решению на основе двух государств, которое может быть достигнуто только путем прекращения израильской оккупации".

Однако Гилберт Ачкар, профессор по изучению развития и международных отношений в Школе восточных и африканских исследований в Лондоне, считает, что "Палестинская автономия не достигнет гораздо большего" с полным членством в ООН.

"Это останется в основном символической победой: признание вымышленного "Государства Палестина" против реальности бессильной "Палестинской автономии" на небольшой части оккупированных в 1967 году территорий, полностью зависимой от Израиля", — говорит он, добавляя, что "это бесконечно далеко от "независимого и суверенного палестинского государства".

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.