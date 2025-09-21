Канада, Австралия и Британия признали палестинское государство

Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину.

Несколько западных стран — Франция, Великобритания, Португалия, Канада, Австралия, Бельгия — в течение лета объявили, что признают палестинское государство во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в понедельник.

Администрация президента США Дональда Трампа выступает против этого шага, также его критикует Израиль.

«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и на решение на основе двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Премьер-министр Марк Карни заявил, что с сегодняшнего дня «Канада признает государство Палестина». В заявлении, опубликованном на его аккаунте в X, говорится: «Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль».

В июле Стармер заявил, что Великобритания признает палестинское государство, если Израиль не выполнит ряд условий, в том числе не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не примет обязательства по долгосрочному мирному процессу, ведущему к созданию палестинского государства, сосуществующего совместно с Израилем.

Израильское руководство с начала войны исключило такую возможность.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что признание палестинского государства «вознаграждает террор».

Когда в конце июля Франция заявила о намерении признать палестинское государство, Нетаньяху написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, обвинив его в «подливании масла в огонь антисемитизма».

«Это не дипломатия, это умиротворение», — сказал Нетаньяху, добавив, что «это поощряет террор ХАМАС» и «укрепляет отказ ХАМАС освободить заложников».

В ответ французское правительство заявило: «Нынешние времена требуют серьезности и ответственности, а не путаницы и манипуляций».

Решение Даунинг-стрит также идет вразрез с позицией США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что признание палестинского государства может поощрить ХАМАС. Но когда его спросили об этом в ходе совместной пресс-конференции с Киром Стармером по итогам его государственного визита в Великобританию, Трамп лишь отметил, что у него есть «разногласия» со Стармером по этому вопросу, добавив для пущей убедительности, что это одно из «немногих разногласий» между ними.

Стармер подчеркнул, что время принятия решения Великобританией «не имеет никакого отношения» к визиту Трампа и должно рассматриваться в контексте общего плана «плана мира» на Ближнем Востоке.

Он добавил, что ХАМАС, признанная в Великобритании террористической организацией, не сможет играть «никакой роли» в будущем палестинском государстве.

Эти комментарии были тепло встречены Трампом, и президент США протянул руку через трибуну, чтобы похлопать Стармера по спине.

Решение о признании палестинского — серьезное изменение во внешней политике Великобритании. На протяжении последних лет разные правительства страны последовательно заявляли, что признание должно происходить в рамках мирного процесса и в нужный момент.

Однако сейчас в правительстве утверждают, что на Великобритании лежит моральная ответственность, и, чтобы сохранить надежду на долгосрочный мир, нужно предпринимать действия.

Пока все усилия по обеспечению прекращения огня в Газе, не говоря уже о долгосрочном решении израильско-палестинского конфликта, провалились. Израиль вызвал международное возмущение, когда нанес авиаудар по переговорной группе ХАМАС в Катаре.

Источники в правительстве заявили, что ситуация на местах также значительно ухудшилась за последние несколько недель. Продолжающаяся наземная операция Израиля в городе Газа, которую представитель ООН охарактеризовал как «катастрофическую», вынудила сотни тысяч людей бежать.

По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, в результате продолжающейся почти два года войны большая часть населения палестинской территории была вынуждена покинуть свои дома, инфраструктура была разрушена, и по меньшей мере 65 208 человек были убиты. ООН считает эти цифры достоверными.

В начале этой недели комиссия ООН по расследованию пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид против палестинцев в Газе. Израиль осудил этот вывод, назвав его «искаженным и ложным».

На Даунинг-стрит также подчеркнули, что продолжающееся расширение израильских поселений на оккупированном Западном берегу, которые международное право не считает законными, является ключевым фактором в решении о признании палестинской государственности.

Вице-премьер Дэвид Лэмми сказал, что «сейчас настало время отстаивать» решение о создании двух государств.

В интервью Би-би-си он сказал: «Поможет ли это накормить детей? Нет, не поможет. Это дело гуманитарной помощи. Освободит ли это заложников? Для этого должно быть перемирие. Но означает ли это, что вы получаете или добиваетесь решения на основе двух государств и поддерживаете палестинское дело как справедливое? Такое решение мы с премьер-министром приняли в конце июля».

По словам Лэмми, время для объявления о признании было выбрано «исходя из того, что происходит на месте».

Он сослался на израильский проект поселения E1, который, по мнению критиков, положит конец надеждам на создание жизнеспособного палестинского государства, а также на недавний удар Израиля по Катару.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал обещание Великобритании о признании во время своего визита в страну в начале сентября, а Даунинг-стрит заявила, что Аббас и Стармер согласились с тем, что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем управлении Палестиной.

Как сказал Би-би-си Хусам Зомлот, представитель Палестинской автономии в Великобритании, признание будет означать «конец отрицания нашего существования», и «британский народ должен праздновать сегодня, когда исправляется история, когда исправляются ошибки».

«Вопрос не в том, почему Великобритания должна признать государство Палестина, — сказал Зомлот, — вопрос в том, почему Великобритания не признала государство Палестина с самого начала?».

Он добавил: «Признание — это не подарок, это не одолжение, это неотъемлемое право».

Лидер консерваторов Кеми Баденох заявила, что хочет видеть решение на Ближнем Востоке на основе двух государств.

Однако в выходные она написала в колонке в консервативной газете Telegraph: «Очевидно, и США четко заявили об этом, что признание палестинского государства в данный момент и без освобождения заложников будет вознаграждением за терроризм».

Между тем, в открытом письме Стармеру в субботу члены семей некоторых заложников, захваченных ХАМАС, призвали премьер-министра не предпринимать этот шаг до тех пор, пока не будут возвращены 48 человек, которые все еще находятся в Газе, из которых, предположительно, 20 все еще живы.

Объявление о предстоящем признании «значительно осложнило усилия по возвращению наших близких домой», написали они. «ХАМАС уже отпраздновал решение Великобритании как победу и отказался от соглашения о прекращении огня».

Отвечая на вопрос об этом, Лэмми сказал, что он обсуждал этот вопрос с родственниками, добавив: «Я думаю, также правильно будет сказать, что многие семьи заложников шокированы и возмущены тем, что перспективы прекращения огня были отложены на несколько дней».

По его словам, важно признать, что «ХАМАС — это не палестинский народ».

Источники в правительстве сообщили, что в ближайшие недели на Даунинг-стрит определят дальнейшие шаги по введению санкций в отношении этой группировки.

Стармер установил крайний срок до заседания Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе, чтобы Израиль предпринял «существенные шаги для прекращения ужасающей ситуации в Газе, согласился на прекращение огня и взял на себя обязательства по обеспечению долгосрочного, устойчивого мира, возродив перспективу решения на основе двух государств».

Израиль решительно выступает против этих шагов и, по сообщениям, угрожает в ответ аннексировать Западный берег.

В настоящее время Палестину признаю примерно три четверти из 193 государств-членов ООН, но у нее нет международно согласованных границ, столицы и армии, так что это признание в основном носит символический характер.

Решение о создании двух государств предполагает создание палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. В настоящее время Израиль оккупирует как Западный берег, так и Газу, что означает, что Палестинская автономия не имеет полного контроля над своей территорией и народом.

Многие члены Лейбористской партии давно выступают за признание палестинского государства. Давление на премьер-министра со стороны левого крыла партии, требующего от него более жесткой позиции в отношении Израиля, растет.

Незадолго до его выступления в июле более половины депутатов от Лейбористской партии подписали письмо с призывом к правительству немедленно признать палестинское государство.

Однако критики задаются вопросом, почему правительство выдвинуло условия Израилю, но, по всей видимости, не поставило похожих условий ХАМАС.

Главный раввин Великобритании сэр Эфраим Мирвис призвал правительство отложить решение о признании.

«Предполагаемое признание не зависит от функционирования или демократичности палестинского правительства и даже от самых базовых обязательств по обеспечению мирного будущего, — сказал он. — Удивительно, но оно даже не связано с освобождением 48 остающихся в плену заложников».

Источники в правительстве утверждают, что требования Великобритании к ХАМАС об освобождении заложников и согласии на прекращение огня не изменились.

Однако чиновники в Министерстве иностранных дел настаивали, что государственность является правом палестинского народа и не должно зависеть от группировки, которую правительство считает террористической организацией.

