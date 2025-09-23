"Сделайте это как можно быстрее": Эрдоган в ООН призвал страны признать Палестину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН призвал страны признать Палестину. Также турецкий лидер выразил сожаление, что в зале отсутствовал Махмуд Аббас, пишет РИА Новости.
"В первую очередь хотел бы выразить сожаление в связи с отсутствием сегодня в зале президента Палестины Махмуда Аббаса в то время, как Палестину признают все большее число государств", - заявил Эрдоган, выступая на ГА ООН.
Также Эрдоган обратился с призывом признать палестинское государство.
"Призываю все страны, которые еще не признали палестинское государство, сделать это как можно быстрее", - сказал турецкий лидер.
На днях Русская служба Би-Би-Си сообщала, что Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины несет угрозу существованию его страны.
Позже стало известно, что Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили о признании Палестины.
