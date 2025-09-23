"Сделайте это как можно быстрее": Эрдоган в ООН призвал страны признать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН призвал страны признать Палестину. Также турецкий лидер выразил сожаление, что в зале отсутствовал Махмуд Аббас, пишет РИА Новости.

"В первую очередь хотел бы выразить сожаление в связи с отсутствием сегодня в зале президента Палестины Махмуда Аббаса в то время, как Палестину признают все большее число государств", - заявил Эрдоган, выступая на ГА ООН.

Также Эрдоган обратился с призывом признать палестинское государство.

"Призываю все страны, которые еще не признали палестинское государство, сделать это как можно быстрее", - сказал турецкий лидер.

На днях Русская служба Би-Би-Си сообщала, что Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины несет угрозу существованию его страны. Позже стало известно, что Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили о признании Палестины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.