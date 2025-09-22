"Поставит под угрозу наше существование": Нетаньяху высказался о признании Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины несет угрозу существованию его страны, передает The Times of Israel.

Политик сказал, что Израиль отреагирует на призывы к созданию палестинского государства.

"В ООН я представлю правду. Это правда Израиля, но это также объективная правда в нашей справедливой борьбе против сил зла и наше видение настоящего мира - мира через силу", - заявил Нетаньяху.

По его словам, такой шаг поставит под угрозу существование Израиля.

"Мы также должны будем бороться в ООН и на всех других аренах против ложной пропаганды, направленной против нас, и призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой за террор", - считает израильский премьер.

Напомним, Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной "Большой семерки" (G7), официально признавшей Палестину. Ранее независимая комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. МИД Израиля отверг доклад комиссии. Тогда же израильские военные начали наземную операцию по установлению контроля над городом Газа. Наблюдаются атаки по жилым домам, в городе заметили танки. Сообщается о 62 погибших и множестве раненых.

