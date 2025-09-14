NYT: Трамп не введет обещанные им санкции против России

Соединенные Штаты не введут санкции против России, так как требование к НАТО об отказе от нефти России невыполнимо, передает NUR.KZ со ссылкой на американскую газету The New York Times.

"Трамп в субботу обозначил условия введения новых санкций против России, заявив, что сделает это только в том случае, если все страны - члены НАТО сделают то же самое, а также прекратят покупать российскую нефть и введут высокие пошлины в отношении Китая", - говорится в материале издания.

Трамп, как пишет NYT, говорил европейским лидерам, что Штаты ждут от Европы сокращения потребления нефти из России. Однако такое условие, как пишут авторы статьи, "почти наверняка" не будет выполнено, о чем известно г-ну Трампу и его советникам.

"Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются две страны с авторитарными лидерами, которыми Трамп восхищается, Венгрия и Турция, и они вряд ли остановятся. Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них все еще зависят от российского природного газа, о чем г-н Трамп умолчал", - отмечается в материале.

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обратился к странам НАТО и назвал условие для введения серьезных санкций против России.

Также у президента США ранее спросили, закончилось ли у него терпение по отношению к Владимиру Путину.

"Оно заканчивается, и заканчивается быстро, но для танго нужны двое... Когда Путин хотел это сделать, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин этого не сделал... Нам придется действовать очень, очень жестко", - заявил Дональд Трамп.

