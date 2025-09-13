Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, но при одном условии

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обратился к странам НАТО и назвал условие для введения серьезных санкций против России, передает NUR.KZ.

Свою позицию президент США выразил в письме, обращенном, по его словам, к странам НАТО и всему миру.

"Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России.

Как вы знаете, стремление НАТО к победе было далеко не на 100%, и покупка российской нефти некоторыми из них была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу позицию на переговорах и переговорную силу в отношении России", - написал Дональд Трамп.

Ранее у президента США спросили, закончилось ли у него терпение по отношению к Владимиру Путину. "Оно как бы заканчивается, и заканчивается быстро, но для танго нужны двое... Когда Путин хотел это сделать, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин этого не сделал... Нам придется действовать очень, очень жестко", - заявил Дональд Трамп.

