"Уходите оттуда!": мощную наземную операцию в Газе анонсировал Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о скорой масштабной наземной операции в Газе и призвал местных жителей покинуть город, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Нетаньяху записал обращение на своем YouTube-канале. Сообщается, что оно было записано в бункере штаба израильских ВВС.

"Мы намерены решительно бороться с террором. Все это - лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции, наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газу.

Я говорю жителям Газы, слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!" - заявил израильский премьер.

Нетаньяху также сообщил, что за последние дни израильские войска снесли 50 высотных зданий, которые, как заявил политик, использовались палестинским движением ХАМАС.

Напомним, в июле этого года Трамп призвал ХАМАС пойти на перемирие, заявив, что "дальше будет только хуже". В марте Трамп также обращался к ХАМАС с "последним предупреждением".

Отметим, Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В общей сложности ХАМАС освободило 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывал на освобождение еще девяти человек.

После ХАМАС должно было освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

