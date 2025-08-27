jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    В Израиле "День беспорядков", ЦАХАЛ продолжает обстреливать Газу

    Опубликовано:

    Участник демонстрации
    Участник демонстрации. Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

    Во вторник утром на улицы в городах Израиля вышли протестующие, призывающие к прекращению войны в Газе и возвращению удерживаемых там заложников. Акции приурочены к назначенному на вечер заседанию кабинета министров по вопросам безопасности.

    Семьи заложников объявили так называемый «День беспорядков».

    Протестующие заблокировали дороги в Тель-Авиве и других частях страны, держа в руках фотографии заложников, которые все еще находятся в Газе, и призывая к прекращению войны. Ожидается, что митинг, запланированный на вторник возле штаба Министерства обороны Израиля, соберет тысячи людей.

    Израильские СМИ сообщили, что другие демонстранты собрались возле отделения посольства США в Тель-Авиве, а также у домов разных министров по всей стране.

    «В течение 690 дней правительство ведет войну без четкой цели, — заявила Эйнав Зангаукер, мать израильского заложника Матана Зангаукера. — Как будут возвращены заложники, живые и погибшие? Кто будет управлять Газой на следующий день? Как мы восстановим нашу страну?»

    «Премьер-министр (Биньямин) Нетаньяху ставит уничтожение ХАМАС выше освобождения заложников, — сказала Руби Чен, чей сын был похищен боевиками в октябре 2023 года. — Он считает, что это нормально и что жертвовать 50 заложниками ради политических целей — это приемлемая альтернатива?»

    Протестующие также хотят, чтобы президент США Дональд Трамп помог добиться прекращения огня и освобождения заложников. Это произошло после того, как Трамп заявил, что «в ближайшие две-три недели вы получите довольно убедительное завершение» конфликта.

    Из 251 заложника, захваченного во время нападения ХАМАС в 2023 году, 49 по-прежнему удерживаются в Газе. По данным израильских военных, 27 из них погибли.

    Повестка дня заседания кабинета безопасности официально не разглашается, но местные СМИ предполагают, что на нем может обсуждаться возобновление переговоров о перемирии и освобождении заложников.

    В начале августа кабинет министров одобрил план захвата города Газа, что вызвало новые опасения за безопасность заложников и новую волну протестов, в ходе которых на улицы вышли десятки тысяч человек.

    На прошлой неделе Нетаньяху распорядился немедленно начать переговоры с целью обеспечить освобождение всех оставшихся в плену в Газе, одновременно удвоив усилия по подготовке новой операции по захвату крупнейшего города анклава.

    За несколько дней до этого ХАМАС заявил, что принял новое предложение о прекращении огня, выдвинутое посредниками. Оно предусматривает поэтапное освобождение заложников в течение 60-дневного периода в обмен на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.

    Обстрелы Газы продолжаются

    Во вторник палестинцы продолжили покидать город Газа после ночной израильской бомбардировки его пригородов.

    По словам жителей, израильские авиационные и танковые обстрелы продолжались всю ночь и ранним утром во вторник в восточных пригородах Газы — Сабре, Шеджае и Туффе, а также в городе Джабалия на севере, разрушая дороги и дома.

    Израильские военные заявили, что действуют в этом районе с целью обнаружить оружие и уничтожить туннели, используемые боевиками. Несмотря на массовые протесты внутри страны и международное осуждение, Израиль готовится к началу новой операции в городе Газа, который он называет последним оплотом ХАМАС.

    В результате израильских ударов по больнице Насер в южной части сектора Газа в понедельник погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе журналисты агентств Reuters, Associated Press, Al Jazeera и других.

    По данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС, за последние 24 часа в секторе Газа умерли еще 75 человек. По данным министерства, в это число входят трое взрослых, умерших от недоедания и голода. Общее число погибших с октября 2023 года, по данным подконтрольных ХАМАС властей, достигло 62 819 человек. Би-би-си не может проверить достоверность этих данных.

    В результате нападения на больницу Насер в Хан-Юнисе в понедельник погиб оператор Хуссам аль-Масри, сотрудник агентства Reuters, находившийся рядом с местом, откуда агентство вело прямую трансляцию.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль глубоко сожалеет о том, что он назвал «трагической случайностью», но израильские военные пока не предоставили подробностей инцидента.

    Ситуация на Ближнем Востоке
    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

