    Провели подряд дней с нами

    "Израиль принял мои условия": Трамп снова обратился к ХАМАС с "последним предупреждением"

    Опубликовано:

    Члены ХАМАС
    Члены ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост о конфликте ХАМАС и Израиля, обратившись к первым с "последним предупреждением", передает NUR.KZ.

    Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором обратился к представителям ХАМАС.

    "Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израиль принял мои условия. Пора и ХАМАСу принять их. Я предупреждал ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!" - написал Трамп.

    Напомним, в июле этого года Трамп призвал ХАМАС пойти на перемирие, заявив, что "дальше будет только хуже". В марте Трамп также обращался к ХАМАС с "последним предупреждением".

    Отметим, Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

    В общей сложности ХАМАС освободило 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывал на освобождение еще девяти человек.

    После ХАМАС должно было освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

