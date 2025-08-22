Израиль грозит полностью разрушить город Газу, если ХАМАС не вернет всех заложников. В городе впервые официально подтвержден голод

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в пятницу, что город Газа будет разрушен, если ХАМАС не согласится разоружиться и освободить всех заложников. Накануне ЦАХАЛ начал вторую фазу наземной операции «Колесницы Гидеона», цель которой — взятие под полный контроль столицы сектора.

Израильский кабинет министров одобрил планы массированного штурма города Газа, несмотря на масштабное международное давление.

В понедельник ХАМАС согласился на предложение катарских и египетских посредников о 60-дневном прекращении огня, в ходе которого, по заявлению Катара, будет освобождена половина оставшихся заложников в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально это предложение не отверг, но такой вывод напрашивается в связи с его заявлением, сделанным в четверг, о том, что он отдал распоряжение начать переговоры с посредниками об освобождении всех остающихся в Газе заложников и прекращении войны на условиях, «приемлемых для Израиля».

По данным Израиля, в плену у ХАМАС все еще находятся 50 заложников, и только 20 из них живы. В предложении о 60-дневном прекращении огня четко не указано, должен ли ХАМАС вернуть Израилю живых или тела погибших заложников.

В Израиле опасаются, что при таких размытых условиях соглашения ХАМАС оставит в своих руках всех живых пленников.

Израильские источники в правительстве сообщили в пятницу, что переговорная группа отправится на встречу с посредниками, как только будет определено место ее проведения.

«Скоро врата ада разверзнутся над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе — если они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, прежде всего на освобождение всех заложников и полное разоружение», — написал в пятницу в соцсетях министр обороны страны.

«Если они не согласятся, Газа, столица ХАМАС, станет Рафахом и Бейт-Хануном», — добавил Кац.

Оба города фактически превратились в руины в результате израильских военных операций.

Армия обороны Израиля предупредила медиков и международные организации, что необходимо начать подготовку к плановой эвакуации всего населения города Газа (порядка миллиона человек) в убежища на юге сектора до прихода израильских войск.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, заявило, что отвергает «любые шаги, которые подорвут то, что осталось от системы здравоохранения».

ООН заявила, что участившиеся атаки и «беспощадные бомбардировки» города Газа приводят к «большому числу жертв среди гражданского населения и масштабным разрушениям».

ЦАХАЛ заявил, что окажет необходимую помощь тем жителям города, которые откажутся уезжать.

Голод — официально

Между тем международная организация IPC заявила в пятницу, что в городе Газа официально подтверждено наличие голода.

IPC — глобальная инициатива, объединяющая агентства ООН, гуманитарные организации и правительства ряда стран, цель которых — определять наличие голода в том или ином регионе, устанавливать его природу и предлагать решения по его ликвидации.

В пятницу организация выпустила объемный доклад, в котором заявляет, что голод в столице сектора Газа создан искусственно, а значит, может быть в любой момент остановлен.

Это первый случай, когда наличие голода официально подтверждено на Ближнем Востоке.

По всему сектору, по данным IPC, «с голодом, нищетой и смертью уже столкнулись полмиллиона человек». К концу сентября, прогнозирует организация, голод распространится на районы Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.

IPC предупреждает, что рост смертности от голода на всей территории сектора — вопрос дней.

«Время для споров и колебаний прошло, голод существует и быстро распространяется. Ни у кого не должно быть сомнений в необходимости немедленного и масштабного реагирования. Любая дальнейшая задержка — даже на несколько дней — приведет к совершенно неприемлемому росту смертности, связанному с голодом», — говорится в документе.

Эксперты IPC предупреждают, что наступление израильских войск на город Газа ухудшит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию.

Израильский Координационный комитет по действиям правительства на территориях (COGAT), отвечающий за гуманитарную помощь, заявил, что выводы IPC основаны на «неполных и предвзятых данных, предоставленных террористической организацией ХАМАС».

Израиль начал военную кампанию в секторе Газа после зверского нападения боевиков ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября 2023 года. В результате нападения были жестоко убиты более 1200 человек, 251 человек взят в заложники.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в результате боевых действий в секторе Газа погибли более 62 тыс. человек, в основном мирные жители. Эти данные нуждаются в независимой проверке.

Израиль утверждает, что старается действовать точечно против боевиков ХАМАС, которые устраивают свои базы под мирными объектами, в частности, домами и больницами.

Международное сообщество считает ответ Израиля на теракт 7 октября непропорциональным.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.