Кадыров показал Трампа в национальном чеченском костюме (видео)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал сгенерированный с помощью ИИ ролик, в котором президент США представлен в образе чеченца, передает NUR.KZ.

На кадрах созданного с помощью нейросетей ролика Дональд Трамп на чеченском языке заявляет о своем якобы чеченском происхождении.

"А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни", - пошутил Кадыров.

Напомним, в прошлом году Кадыров публиковал видео с Tesla Cybertruck. Тогда глава Чечни заявлял, что получил авто в подарок от Илона Маска. При этом сам Маск вскоре заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck.

Позже чеченский лидер рассказал, что Илон Маск "некрасиво поступил" - удаленно отключил ранее подаренный ему Tesla Cybertruck, и авто пришлось отбуксировать.

А затем заявил, что вовсе отправил на СВО еще два электромобиля Tesla Cybertruck. Глава Чечни написал, что качества электромобилей там очень востребованы.

Однако в конце 2024 года во время прямой линии Рамзан Кадыров сообщил, что информация о том, что Маск подарил ему Tesla Cybertruck, была шуткой.

"И машину он мне не подарил, на самом деле, машина не моя была, я эту шутку придумал просто, и запустил", - признался тогда политик.

