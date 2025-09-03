jitsu gif
    Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова

    Опубликовано:

    Аймани и Рамзан Кадыровы
    Аймани и Рамзан Кадыровы. Фото: t.me/RKadyrov_95

    Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадырову и фонд имени Ахмата Кадырова, передает NUR.KZ.

    Как сообщается на сайте правительства Великобритании, 3 сентября страна ввела санкции против лиц, "ответственных за политику России по депортации, идеологической обработке и милитаризации украинских детей". Среди них - восемь человек и три организации, связанные с российским государством.

    Согласно публикации, в их число вошел Фонд имени Ахмата Кадырова и Аймани Несиевна Кадырова, президент Фонда и мать находящегося под санкциями лидера Чечни Рамзана Кадырова.

    Рамзан Кадыров прокомментировал санкции в отношении своей матери в Telegram-канале.

    "Сегодня Лондон в очередной раз показал абсурд и лицемерие своей политики. В санкционный список внесли мою дорогую маму Аймани Несиевну, возглавляемый ею Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и моего дорогого брата Замида Чалаева, командира Специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Аймани Несиевна ведет тихую и спокойную жизнь вдали от политики. Она никогда не воевала, не держала оружия и посвятила жизнь добрым делам", - написал Кадыров.

    По его словам, включение матери и брата лидера Чечни в санкционный список "доказывают, что Запад не руководствуется ни моралью, ни правом, а действует, исходя из ненависти и русофобии".

    "Это низший уровень прогнившей западной политики, наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов. Для нас эти санкции ничего не значат. (...) Эти ограничения останутся лишь бумажками, которые превратятся в прах и будут действовать только у них на Западе, где у нас не было и не будет каких-либо активов.

    История уже ставит все на свои места. Она запомнит ваше лицемерие и трусость и покажет правду о тех, кто прикрывался словами о демократии, а на деле стал источником лжи, разрушений и крови", - говорится в публикации Кадырова.

    Добавим, в 2022 году Путин наградил мать Кадырова орденом Почета - за активную общественную деятельность.

    В том же году, как сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов, мать главы Чечни получила орден "За заслуги перед Херсонской областью" I степени.

    Напомним также, в прошлом году президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, в Кремле прошла церемония награждения.

    Что касается санкций, в 2022 году Новая Зеландия ввела санкции против 19 российских официальных лиц, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Тогда же и США ввели санкции против лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также против нескольких его ближайших родственников.

    Ситуация в Украине
