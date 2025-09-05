Трамп анонсировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп анонсировал очередной разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, передает телеканал C-SPAN.

Трамп принимал лидеров технологической отрасли на ужине в Государственной столовой Белого дома. Прием транслировали по ТВ. Также на ужине присутствовали журналисты, на вопросы которых ответил президент США.

Трампа спросили, будет ли он разговаривать с Путиным после телефонного звонка Владимиру Зеленскому.

Глава Белого дома заявил, что намерен сделать это и анонсировал скорый разговор с президентом РФ.

"Да, я буду. У нас очень хороший диалог", - отметил Трамп.

Отметим, на днях Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.

"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

После глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсети Х высказался о предложении Владимира Путина. По словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.

А накануне на это предложение отреагировал сам Владимир Зеленский.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

