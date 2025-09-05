Путин: Договориться с Украиной будет практически невозможно

Выступая на пленарном заседании ВЭФ, президент России Владимир Путин высказался о контактах с Украиной - по его словам, он готов к ним, но не видит смысла, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Выступая сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума, Владимир Путин прокомментировал возможные прямые контакты с Украиной.

"Совсем недавно власти Киевского режима так, мягко говоря, нелестно о нас отзывались, и исключили всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим - они об этих контактах просят. Во всяком случае, предлагают.

Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. Но вот на пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам будет практически невозможно", - заявил президент России.

Напомним, ранее Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.

"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

Вчера, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

