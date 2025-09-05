Путин: Договориться с Украиной будет практически невозможно
Опубликовано:
Выступая на пленарном заседании ВЭФ, президент России Владимир Путин высказался о контактах с Украиной - по его словам, он готов к ним, но не видит смысла, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
Выступая сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума, Владимир Путин прокомментировал возможные прямые контакты с Украиной.
"Совсем недавно власти Киевского режима так, мягко говоря, нелестно о нас отзывались, и исключили всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим - они об этих контактах просят. Во всяком случае, предлагают.
Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. Но вот на пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам будет практически невозможно", - заявил президент России.
Напомним, ранее Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.
"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.
Вчера, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Трамп анонсировал разговор с Путиным
- "Коалиция желающих" в Париже: какие гарантии обсуждают союзники Украины
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2282757-putin-dogovoritsya-s-ukrainoy-budet-prakticheski-nevozmozhno/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах