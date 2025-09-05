"Коалиция желающих" в Париже: какие гарантии обсуждают союзники Украины

Лидеры более чем 30 стран провели в четверг встречу с участием Владимира Зеленского, обсудив возможные гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией. После саммита в Париже, который проходил в том числе в режиме онлайн, европейские лидеры поговорили по телефону с президентом США.

По окончании разговора с американским президентом перед журналистами выступили президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский. Французский лидер заявил, что 26 стран поддерживают предоставление гарантий безопасности для Украины.

«У нас есть 26 стран, которые готовы привлечь своих военных в Украине: на земле, в воздухе или в море, чтобы обеспечить безопасность в день, который наступит после прекращения огня или наступления мира, — сказал Макрон. — Это войска, которые не будут вести военные действия против России, но они будут обеспечивать мир. Они будут размещены не на линии фронта, а на определенных локациях и будут направлены на предотвращение возможной предстоящей агрессии».

«Мы поговорили с президентом Америки. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, какой будет вклад Америки в эту коалицию, финализуем его», — добавил французский президент. По его словам, далее должны состояться контакты между американской и российской сторонами, и «все сигналы должны превратиться в реальность».

«Если Россия и дальше будет отказываться от конкретных переговоров о мире, то мы вместе с США пойдем на дополнительные санкции», — пообещал Макрон. Зеленский также заявил, что на саммите в Париже говорили о новых санкциях, а главным элементом гарантий безопасности он назвал сильную украинскую армию, численность которой не должна ограничиваться.

По словам Зеленского, необходимо наращивать производство оружия в Украине, а также реализовывать программы по покупке оружия у США, в том числе средств ПВО. О количестве иностранных войск на территории Украины он сказал так: «Мы пока не готовы говорить о численности, но понимаем численность тех, кто согласился».

«Коалиция желающих» объединяет лидеров крупнейших стран Европы, а также Австралии, Канады и Японии. Саммит прошел как в виртуальном формате, так и с личным участием лидеров в Париже, куда прибыл Зеленский.

«Необходимо продолжать оказывать давление на Россию с целью создания условий для справедливого и прочного мира», — заявил в Праге по окончании встречи премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Британский премьер Кир Стармер, который также участвовал во встрече в виртуальном формате, после саммита заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры. Стармер приветствовал заявления стран-участниц коалиции о поставках дальнобойных ракет для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

«Мы работаем над тремя основными задачами. Превратить Украину в стального дикобраза. Создать многонациональные силы для Украины при поддержке США. Укрепить оборону Европы», — написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Члены коалиции, в которую не входят США, несколько месяцев вели переговоры, чтобы определить потенциальную военную поддержку Украины, которая позволит удержать Россию от нового нападения в случае заключения перемирия, перспективы которого остаются туманными.

Как отмечает Reuters, усилия зашли в тупик, поскольку европейцы настаивают, что для военного участия им необходима подстраховка со стороны США. Президент Дональд Трамп пока не берет на себя обязательств по предоставлению гарантий.

Его спецпосланник Стив Уиткофф перед саммитом в Париже встретился с дипломатами Франции, Великобритании, Германии, Италии и Украины, а затем ненадолго присоединился к участникам «коалиции желающих» на открытии встречи. После саммита Уиткофф провел встречу с Зеленским.

«Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, — написал президент Украины в соцсетях. — Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия».

«Мы все видим, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну. Нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас продолжается подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами и Япония. Благодарю всех за эту важную работу», — добавил Зеленский.

Макрон еще перед саммитом заявил, что лидеры стран коалиции одобрят планы гарантий безопасности. Два европейских чиновника, как сообщает Reuters, заявили, что «технические» планы уже готовы. По их словам, необходимо послать политический сигнал Трампу и зафиксировать отсутствие прогресса с точки зрения прямых переговоров Путина и Зеленского.

Накануне Путин потребовал, чтобы Зеленский прибыл на встречу с ним Москву, что неприемлемо для Киева. Президент Украины на пресс-конференции с Макроном сказал: «Я считаю, что, знаете, хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — уже неплохо. Но мы пока не видим их желания закончить войну».

Европейские источники полагают, что «коалиция желающих» способна подтолкнуть Трампа к усилению давления на Москву.

После саммита на Аляске, состоявшегося 15 августа, президент США на этой неделе обвинил Путина в сговоре с Китаем и Северной Кореей на фоне того, как лидеры этих трех стран продемонстрировали единство в Пекине на пышном праздновании окончания Второй мировой войны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в среду, что, по его ожиданиям, встреча в Париже проложит путь к более интенсивным обсуждениям с Вашингтоном возможных гарантий для Украины.

Западные официальные лица заявляют, что ключевым элементом гарантий станет дальнейшая решительная поддержка украинских вооруженных сил. Ожидается, что гарантии будут включать в себя международные силы для оказания помощи и поддержки Киеву, базирующиеся как в Украине, так и в соседних странах, хотя Россия категорически против любого иностранного присутствия в Украине.

Дипломаты говорят, что среди союзников сохраняются серьезные разногласия по этому вопросу.

Как пишет Reuters, источник в правительстве Германии сказал, что Берлин понимает, насколько сложно будет представить гарантии в военном плане.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что позиция России не имеет значения. «Зачем нам знать, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенное государство. Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал он накануне.

