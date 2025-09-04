Автомобиль въехал в толпу в Берлине, пострадали дети

В Берлине автомобиль въехал в толпу - среди пострадавших много детей, некоторые из которых получили травмы, а сопровождающая их женщина тяжело пострадала.

О происшествии сообщило местное издание Bild - перевод приводят "РИА Новости".

"В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в Берлине... Среди пострадавших много детей", - говорится в публикации.

По информации издания, несколько из них получили легкие травмы, а одна сопровождающая - тяжелые.

Добавим, в соцсети X появились фото с места происшествия.

Напомним, 19 августа в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца.

Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.

Недавно министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в соцсетях сообщила, что двое пострадавших детей идут на поправку.

Вчера в Управления здравоохранения области Абай рассказали, что двоих детей 2016 и 2018 годов рождения, которых госпитализировали в больницу в Астану, готовят к выписке. Еще один ребенок 2015 года рождения, который находится в больнице в Семее, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии - в коме.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.