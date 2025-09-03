Смертельное ДТП в Бестереке: двоих пострадавших детей готовят к выписке

В Управлении здравоохранения области Абай рассказали о состоянии троих детей, выживших в смертельном ДТП в селе Бестерек, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление здравоохранение региона.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения области Абай, двоих детей 2016 и 2018 годов рождения, которых госпитализировали в больницу в Астану, готовят к выписке.

"Все необходимые лечебно-диагностические мероприятия проведены. Состояние ребенка на 2 сентября ближе к удовлетворительному. Жалоб не предъявляет. Самочувствие не страдает. Аппетит хороший. Ребенок активный. Готовится на выписку 4 сентября", - пояснили в управлении.

Еще один ребенок 2015 года рождения, который находится в больнице в Семее, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии - в коме. Сообщается, что все необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся, заверили в ведомстве.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца.

Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.

Недавно министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в соцсетях сообщила, что двое пострадавших детей идут на поправку.

