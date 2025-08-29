Смертельное ДТП в Бестереке: глава Минздрава сообщила о состоянии выживших детей
Опубликовано:
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в соцсетях сообщила, что двое пострадавших в страшном ДТП детей из области Абай идут на поправку, передает NUR.KZ.
По словам Альназаровой, двое детей, госпитализированных в многопрофильную детскую больницу №2 города Астана, идут на поправку. Она отметила, что состояние девочки, поступившей с тяжелыми множественными травмами, стабилизировано. Ей проведена успешная операция и сейчас жизни ребенка "ничто не угрожает".
Второму пациенту - 7-летнему мальчику, по информации министра, сегодня была проведена операция на голени с использованием специальных металлических стержней для закрепления костей. Альназарова заверила, что такой метод позволяет снизить травматичность вмешательства, уменьшить риск осложнений и ускорить процесс восстановления.
"С первых часов после происшествия медицинские бригады обеспечили детям полный объем экстренной и плановой помощи, что позволило сохранить их здоровье и жизнь. Желаю детям скорейшего выздоровления, а нашим врачам выражаю искреннюю благодарность за их самоотверженность, профессионализм и преданность делу", - обратилась к медикам Альназарова.
Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали.
Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца.
Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2280636-smertelnoe-dtp-v-bestereke-glava-minzdrava-soobshchila-o-sostoyanii-vyzhivshih-detey/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах