Смертельное ДТП в Бестереке: глава Минздрава сообщила о состоянии выживших детей

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в соцсетях сообщила, что двое пострадавших в страшном ДТП детей из области Абай идут на поправку, передает NUR.KZ.

По словам Альназаровой, двое детей, госпитализированных в многопрофильную детскую больницу №2 города Астана, идут на поправку. Она отметила, что состояние девочки, поступившей с тяжелыми множественными травмами, стабилизировано. Ей проведена успешная операция и сейчас жизни ребенка "ничто не угрожает".

Второму пациенту - 7-летнему мальчику, по информации министра, сегодня была проведена операция на голени с использованием специальных металлических стержней для закрепления костей. Альназарова заверила, что такой метод позволяет снизить травматичность вмешательства, уменьшить риск осложнений и ускорить процесс восстановления.

"С первых часов после происшествия медицинские бригады обеспечили детям полный объем экстренной и плановой помощи, что позволило сохранить их здоровье и жизнь. Желаю детям скорейшего выздоровления, а нашим врачам выражаю искреннюю благодарность за их самоотверженность, профессионализм и преданность делу", - обратилась к медикам Альназарова.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца.

Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.