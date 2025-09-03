"Я за ними наблюдал": Трамп высказался о прошедшем в Пекине параде
Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедший в Пекине военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный YouTube-канал Белого дома.
Во время встречи Трампа с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме журналисты попросили прокомментировать парад, который состоялся 3 сентября в Пекине.
"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, – и я за ними наблюдал", - заявил Трамп.
Также глава Белого дома рассказал представителям СМИ о своих отношениях с лидерами КНР, КНДР и России.
"У меня хорошие отношения со всеми ними. Мы выясним, насколько, в течение недели или двух", - ответил он.
Также Трамп высказался о речи председателя КНР Си Цзиньпина и назвал его своим другом.
"Вчера вечером я смотрел выступление Си Цзиньпина. Председатель Си - мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединенные Штаты, потому что мы помогли Китаю", - заявил президент США.
Напомним, сегодня на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел парад, который посвящен 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.
Китай на параде впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.
Еще была продемонстрирована стратегическая ядерная межконтинентальная ракета DF-5C, которая радиусом поражения охватывает всю планету.
Ранее Трамп напомнил, что США внесли большой вклад в победу во Второй мировой войне.
Еще президента США Дональда Трампа спросили, что он думает о сближении России и Китая и их "дружбе против США".
