Как прошел военный парад в Пекине (фото, видео)

Сегодня на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел парад, который посвящен 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.

На трибунах среди почетных гостей — Токаев, Путин, Ким Чен Ын и другие лидеры.

Как пишет Синьхуа, Си Цзиньпин на парадном кабриолете появился перед военными.

По данным CGTN, китайский лидер сначала проинспектировал войска, участвующие в праздновании 80-летия победы. По информации издания, участие в параде приняли 45 формирований и эшелонов, а многие виды оружия представлены публике впервые.

Открывая торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайский народ внес огромный вклад в защиту мира в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире, пишет РИА Новости.

"Я выражаю уважение ветеранам войны сопротивления, старым товарищам, патриотам и командующим, сражавшимся в войне сопротивления, а также китайским соотечественникам в стране и за рубежом, внесшим значительный вклад в победу Китая в войне сопротивления… Китайский народ внес огромный вклад в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире", - сказал Си.

По данным издания, Китай на параде впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

Еще была продемонстрирована стратегическая ядерная межконтинентальная ракета DF-5C, которая радиусом поражения охватывает всю планету.

Также сообщается, что 80 тыс. "голубей мира" выпустили на параде в Китае, они ознаменовали торжественное завершение процессии.

Птицы символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками, а также стремление к миру.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где принял участие в военном параде качестве почетного гостя.

Глава государства находится в Китае с 30 августа - в субботу он прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

После саммита ШОС глава Казахстана приехал в Пекин, где прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.