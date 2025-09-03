"Я говорю об экономическом истощении": Мерц высказался о мерах для завершения войны в Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о завершении войны в Украине - для этого, по его словам, нужно создать основу, что трудно сделать военным путем, но можно через экономическое истощение.

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца передает местное издание NTV - перевод приводят "РИА Новости".

"Нам нужно создать основу (для завершения конфликта - прим. авт.). Это сложно сделать военным путем, но можно экономически. <…> В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", - цитирует слова немецкого политика издание, который говорил о России.

Напомним, в июле Фридрих Мерц в интервью Би-би-си заявил, что Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе.

"Мы видим серьезную угрозу - и это Россия. Эта угроза направлена не только против Украины. Это угроза нашему миру, нашей свободе и политическому порядку Европы", - сказал Мерц.

А в мае Фридрих Мерц, который на тот момент находится в Киеве, высказался о ситуации в Украине и пригрозил России санкциями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.