"Я говорю об экономическом истощении": Мерц высказался о мерах для завершения войны в Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о завершении войны в Украине - для этого, по его словам, нужно создать основу, что трудно сделать военным путем, но можно через экономическое истощение.
Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца передает местное издание NTV - перевод приводят "РИА Новости".
"Нам нужно создать основу (для завершения конфликта - прим. авт.). Это сложно сделать военным путем, но можно экономически. <…> В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", - цитирует слова немецкого политика издание, который говорил о России.
Напомним, в июле Фридрих Мерц в интервью Би-би-си заявил, что Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе.
"Мы видим серьезную угрозу - и это Россия. Эта угроза направлена не только против Украины. Это угроза нашему миру, нашей свободе и политическому порядку Европы", - сказал Мерц.
А в мае Фридрих Мерц, который на тот момент находится в Киеве, высказался о ситуации в Украине и пригрозил России санкциями.
