"Дожить до 150 лет": содержание "секретного" разговора Си Цзиньпина и Путина опубликовали СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин во время личной беседы с российским и северокорейским коллегами обсудил возможность жизни людей до 150 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает агентство, во время трансляции военного парада в Пекине в прямой эфир попал разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына. До начала мероприятия лидеры рассуждали о долголетии. Аудиозапись длилась меньше минуты, иногда прерываясь, и в ней были уловлены лишь фрагменты. Восстановить разговор удалось по словами переводчиков.
"Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок", - так передал переводчик слова Си Цзиньпина.
Затем ответил Путин, жестикулируя пальцами во время речи.
"С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе, и даже достичь бессмертия", - перевели высказывание Путина.
Затем послышалось, как другой переводчик повторил на корейском языке упоминание о трансплантации органов.
Заключительная фраза, которая попала в прямой эфир, принадлежала Си Цзиньпину.
"Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет", - сказал председатель КНР.
Напомним, сегодня на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел парад, который посвящен 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. На трибунах среди почетных гостей - Токаев, Путин, Ким Чен Ын и другие лидеры.
Мы писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где принял участие в военном параде качестве почетного гостя.
Добавим, что глава государства находится в Китае с 30 августа - в субботу он прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
После саммита ШОС глава Казахстана приехал в Пекин, где прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.
