Казахстан и Китай подписали документы на более 15 млрд долларов

В Пекине прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе президента, по итогам заседания Делового совета Республика Казахстан и Китайская Народная Республика подписали свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 млрд долларов.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине и представил инвестиционный потенциал страны.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Китай вложил около 27 млрд долларов в экономику нашей страны.

Еще наш президент и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече обсудили вопросы развития атомной энергетики.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной продукции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.