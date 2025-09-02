Казахстан и Китай подписали документы на более 15 млрд долларов
Опубликовано:
В Пекине прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в пресс-службе президента, по итогам заседания Делового совета Республика Казахстан и Китайская Народная Республика подписали свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 млрд долларов.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине и представил инвестиционный потенциал страны.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Китай вложил около 27 млрд долларов в экономику нашей страны.
Еще наш президент и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече обсудили вопросы развития атомной энергетики.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной продукции.
