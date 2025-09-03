Токаев прибыл на военный парад в Пекине в качестве почетного гостя (видео)
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где примет участие в военном параде качестве почетного гостя, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Парад посвящен 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.
Как пишет РБК, на параде будут продемонстрированы сотни единиц авиационной техники, в числе которой истребители и бомбардировщики, а также новейшие образцы вооружений, включая высокоточные ракеты, достигающие гиперзвуковой скорости.
По данным издания, в качестве гостей в параде более 20 иностранных лидеров. Среди участников, помимо Токаева, президент России Владимир Путин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Напомним, 30 августа президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
После саммита ШОС глава Казахстана приехал в Пекин, где прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.
Позже по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2281731-tokaev-posetil-voennyy-parad-v-pekine-v-kachestve-pochetnogo-gostya-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах