США ввели санкции против Кадырова и его ближайших родственников

Рамзан Кадыров. Фото: t.me/RKadyrov_95

США ввели санкции против лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также против нескольких его ближайших родственников. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского Минфина.

Всего в санкционный список попали 22 россиянина и две компании. Среди них российский омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова, высокопоставленные чиновники в Крыму и другие лица.

Меры коснулись Рамзана Кадырова, трех его жен, трех взрослых дочерей Айшат, Карину и Табарик, а также двоюродного брата чеченского лидера Турпала-Али Ибрагимова. В санкционный список внесли чеченский бренд одежды Firdaws, основанный дочерью Кадырова Айшат.

Ранее Украина объявила Кадырова и двух его помощников подозреваемыми в военных преступлениях.

Также мы писали, что чеченский лидер пригрозил Западу ответными санкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988086-ssha-vveli-sanktsii-protiv-kadyrova-i-blizhayshih-ego-rodstvennikov/