Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Новая Зеландия ввела санкции против 19 российских официальных лиц, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующее сообщение размещено на сайте новозеландского правительства от имени главы МИД Нанайи Махуты.

"Сегодняшние санкции направлены еще против 19 членов ближайшего окружения Путина, которые поддерживают незаконное вторжение в Украину <...> Среди тех, против кого сегодня введены санкции, - федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России, родственники Путина и Рамзан Кадыров", - говорится на сайте.

Правительство Новой Зеландии с начала войны в Украине ввело санкции против более чем тысячи физических и юридических лиц России.

Лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд в Новую Зеландию, их счета заморожены, а проведение финансовых операций с этими лицами также запрещено.

Ранее новозеландское правительство ввело санкции против чиновников самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989833-novaya-zelandiya-vvela-sanktsii-protiv-kadyrova/