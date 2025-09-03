МИД России назвал условие мирного урегулирования ситуации в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью, в котором рассказал об условиях перемирия в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

По словам Лаврова, главное условие для перемирия в Украине - признание на международном уровне вхождения в состав России новых территорий.

"Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после присоединения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов, должны быть признаны и оформлены международно-правовым образом", — заявил российский министр.

Он также заверил, что приоритетом Москвы является урегулирование конфликта мирным путем.

Кроме того, глава российского МИДа подчеркнул, что фундаментальный мир невозможен без "устранения угроз безопасности России, связанных с расширением НАТО", а также обеспечения нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Напомним, ранее Лавров заявлял, что Путин готов встретиться с Зеленским при понимании, что все вопросы будут хорошо проработаны, в том числе вопрос легитимности.

До этого СМИ сообщили, что встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, вероятно, состоится в Европе, но страна еще не выбрана. Между тем Путин согласился встретиться с лидером Украины.

Добавим, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны. А на прошлой неделе в Белом доме заявили, что главы России и Украины не готовы закончить конфликт между странами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.