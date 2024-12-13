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Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Опубликовано:

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, в Кремле прошла церемония награждения, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, награду глава Чечни получил с формулировкой "за значительный вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".

Отмечается, что орден "За заслуги перед Отечеством" имеет четыре степени, высшей считается первая. Кадырова награждали четвертой, третьей и второй степенями этой награды в 2006 и 2021 годах.

Орден "За заслуги перед Отечеством" I и II степени имеет знак и звезду, III и IV степени — только знак. Этот орден вручают россиянам за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, пишет издание.

Кадыров руководит Чечней с 2007 года, он находится на этом посту дольше всех других действующих руководителей российских регионов. Срок его полномочий истекает в 2026 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200460-putin-vruchil-kadyrovu-orden-za-zaslugi-pered-otechestvom-ii-stepeni/

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