Трамп опубликовал пост о параде в Китае, на который пригласили Токаева и Путина

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social высказался о военном параде в Китае, посвященном Победе во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов, передает NUR.KZ.

Трамп напомнил, что США внесли большой вклад в победу во Второй мировой войне.

"Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика.

Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность!" - написал Трамп.

Он также попросил передать привет Путину и Ким Чен Ыну, которые, по его словам, "строят заговор против США".

"Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет прекрасный и вечный день празднования. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против Соединенных Штатов Америки", - заключил глава США.

