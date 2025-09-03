"Самый страшный и опасный город на земле" назвал Трамп

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trurh Social высказался о криминогенной обстановке в стране и назвал самый опасный город, передает NUR.KZ.

По словам американского президента, за выходные в Чикаго было застрелено по меньшей мере 54 человека, 8 человек были убиты.

"Последние два уикенда прошли примерно так же. Чикаго — самый страшный и опасный город в мире, без сомнения. Прицкеру (губернатору штата Иллинойс, где находится Чикаго) очень нужна помощь, он просто еще не знает об этом.

Я быстро решу проблему преступности, как это было в Вашингтоне. Чикаго снова будет в безопасности, и скоро", - предупредил Трамп.

Напомним, в начале августа Трамп направил сотрудников Национальной гвардии в Вашингтон "для восстановления правопорядка". Он также объявил, что в рамках мер по борьбе с насильственной преступностью в американской столице полиция Вашингтона переходит под федеральный контроль.

По словам Трампа, он хочет сделать город "безопаснее и красивее, чем когда-либо".

Ранее Трамп назвал мэра Вашингтона Мюриэль Баузер "хорошим человеком, который пытается что-то сделать", но отметил, что несмотря на ее усилия, уровень преступности растет, а город становится "грязнее и менее привлекательным".

Незадолго до этого Трамп в соцсетях заявлял, что бездомные должны покинуть Вашингтон.

На прошлой неделе Русская служба BBC писала, что сейчас улицы округа патрулируют тысячи бойцов Национальной гвардии и федеральных сотрудников правоохранительных органов, что вызывает отдельные протесты со стороны местных жителей. Тогда же сообщалось, что Трамп планирует направить войска в Нью-Йорк и Чикаго.

