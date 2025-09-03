Трамп высказался о дружбе Китая и России
Президента США Дональда Трампа спросили, что он думает о сближении России и Китая и их "дружбе против США", передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
Накануне Дональд Трамп появился на запланированной пресс-конференции в Белом доме спустя несколько дней отсутствия на публике.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что очень разочарован в Путине, а также прокомментировал недавнюю встречу российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Представители СМИ поинтересовались, обеспокоен ли глава США тем, что "Китай и Россия формируют ось против США".
"Меня это совершенно не беспокоит. У нас определенно самая сильная армия в мире, безусловно. Они никогда не применят свои войска против нас. Поверьте мне", - заявил Трамп.
Кроме того, Трампа также спросили, общался ли он с Путиным снова, на что он ответил, что узнал "интересные вещи" и пообещал обнародовать их "в ближайшие дни".
