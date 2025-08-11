Трамп направил Национальную гвардию в Вашингтон и потребовал от бездомных покинуть город

Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников Национальной гвардии в Вашингтон «для восстановления правопорядка». Ранее он заявил, что бездомные должны покинуть Вашингтон, пообещав бороться с преступностью в городе.

«Сегодня в Вашингтоне День освобождения, и мы собираемся вернуть себе нашу столицу, — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. — Я направляю Национальную гвардию для восстановления правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне».

Он также объявил, что в рамках мер по борьбе с насильственной преступностью в американской столице полиция Вашингтона переходит под федеральный контроль.

По словам Трампа, он хочет сделать город «безопаснее и красивее, чем когда-либо».

Ранее Трамп назвал мэра Вашингтона Мюриэль Баузер «хорошим человеком, который пытается что-то сделать», но отметил, что несмотря на ее усилия, уровень преступности растет, а город становится «грязнее и менее привлекательным».

В июле Трамп подписал указ, облегчающий арест бездомных, а на прошлой неделе направил сотрудников федеральных правоохранительных органов на улицы Вашингтона.

«Бездомные должны уехать, НЕМЕДЛЕННО, — написал Трамп в воскресенье в своей социальной сети Truth Social. — Мы предоставим вам места для проживания, но ДАЛЕКО от столицы. Преступники, вам уезжать не нужно. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место».

«Терпеть дальше мы не намерены. Мы хотим вернуть нашу столицу. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — прокомментировал Трамп фотографии палаток бездомных и куч мусора.

Что именно собирается делать Трамп, пока неясно. В своей речи в 2022 году он предложил переселить бездомных в «высококачественные» палатки, разбитые на недорогих земельных участках за пределами городов, обеспечив им доступ к туалетам и медицинским услугам.

Трамп также рассматривает возможность развертывания до 1000 военнослужащих Национальной гвардии в округе Колумбия, и по словам одного представителя оборонного ведомства и двух американских чиновников, может сделать соответствующее заявление уже в понедельник, сообщает NBC.

По словам чиновников, сколько именно военнослужащих будет развернуто, пока не решено. Вероятнее всего, это будут национальные гвардейцы округа Колумбия.

Все говорившие с NBC отметили, что окончательное решение еще не принято и приказы еще не подписаны.

В пятницу Трамп приказал федеральным агентствам, в том числе полиции парков США, Управления по борьбе с наркотиками, ФБР и Службе маршалов, направить своих сотрудников в Вашингтон, чтобы обуздать, «совершенно неконтролируемый» уровень преступности.

Представитель Белого дома сообщил Национальному общественному радио, что в субботу вечером на улицах города было задействовано до 450 федеральных агентов.

Это решение было принято после того, как 19-летний бывший сотрудник Департамента по эффективности правительства (Doge) подвергся нападению в Вашингтоне: предположительно, у него хотели угнать машину. По этому делу уже задержаны двое 15-летних подростков.

Трамп высказался по поводу этого инцидента в социальных сетях, опубликовав фотографию окровавленного парня. В своем посте президент заявил, что этот инцидент свидетельствует о том, что «преступность в Вашингтоне совершенно вышла из-под контроля». Трамп также предложил привлекать к ответственности несовершеннолетних, совершивших подобные преступления, как взрослых, «начиная с 14 лет».

«Если округ Колумбия не возьмет себя в руки, причем быстро, у нас не останется другого выбора, кроме как взять город под федеральный контроль и управлять им так, как положено, и поставить преступников в известность, что им это больше не сойдет с рук», — говорится в сообщении Трампа.

Мэр Вашингтона Баузер заявила: «Мы не наблюдаем всплеска преступности». В воскресном интервью телеканалу MSNBC она сказала: «Действительно, в 2023 году мы столкнулись с ужасающим всплеском преступности, но сейчас не 2023 год. За последние два года мы потратили огромные средства на борьбу с насильственной преступностью в этом городе и снизили ее до самого низкого уровня за последние 30 лет».

Она раскритиковала заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера за то, что он назвал столицу США «более жестокой, чем Багдад». «Любое сравнение с раздираемой войной страной является преувеличением и ложью», — заявила Баузер.

Уровень убийств на душу населения в Вашингтоне по сравнению с другими городами США по-прежнему относительно высок: в этом году было зарегистрировано 98 убийств. Уровень убийств в столице США растет уже на протяжении десятилетия.

Однако согласно федеральным данным за январь, в прошлом году в Вашингтоне был зафиксирован самый низкий за 30 лет уровень насильственных преступлений, включая угон автомобилей, нападения и грабежи.

Согласно статистике столичного полицейского управления, которую приводит ABC News, за первые семь месяцев этого года количество насильственных преступлений в столице страны сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Число угонов автомобилей в городе также снизилось на 38% в этом году по сравнению с прошлым годом.

Организация Community Partnership, занимающаяся проблемой бездомных в Вашингтоне, сообщила агентству Reuters, что в городе с населением 700 000 человек в любой отдельно взятый день насчитывается 3782 бездомных.

Большинство из них живут в государственных жилищах или приютах, но около 800 считаются «живущими на улице».

Вашингтон — это не штат, а округ, и потому находится под контролем федерального правительства, которое имеет право отменять некоторые местные законы.

Президент контролирует федеральные земли и здания в городе, хотя для установления федерального контроля над округом ему потребуется согласие Конгресса.

Недавно он пригрозил взять под свой контроль Департамент полиции Вашингтона, что, по словам Баузер, невозможно.

«В нашем законодательстве есть очень конкретные положения, которые позволяют президенту иметь больше контроля над нашим департаментом полиции, — сказала Боузер. — Ни одно из этих условий в настоящее время в нашем городе не существует».

