Операция Трампа в Вашингтоне: бойцы Национальной гвардии начали носить огнестрельное оружие

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    Операция Трампа в Вашингтоне: бойцы Национальной гвардии начали носить огнестрельное оружие

    Опубликовано:

    Солдаты Нацгвардии в Вашингтоне
    Солдаты Нацгвардии в Вашингтоне. Фото: Craig Hudson For The Washington Post via Getty Images

    Некоторые подразделения Национальной гвардии, патрулирующие Вашингтон по распоряжению президента США Дональда Трампа, начали носить огнестрельное оружие.

    В заявлении объединенной оперативной группы, которая взяла на себя функции по охране правопорядка в столице, говорится, что подразделения начали носить табельное оружие c воскресенья.

    Подчеркивается, что правила предусматривают применение силы "только в крайнем случае и исключительно в ответ на непосредственную угрозу смерти или серьезного телесного вреда" и военные обязуются защищать "безопасность и благополучие" жителей Вашингтона.

    Как отмечает Associated Press, фотограф агентства в воскресенье видел членов Национальной гвардии Южной Каролины у станции Юнион с пистолетами в кобурах.

    Представитель Минобороны сообщил Associated Press, что оружие будут носить только военнослужащие на определенных заданиях, в том числе патрулирующие город для обеспечения правопорядка. Те же, кто занимается транспортными или административными задачами, скорее всего останутся без оружия.

    Сейчас улицы округа патрулируют тысячи бойцов Национальной гвардии и федеральных сотрудников правоохранительных органов, что вызывает отдельные протесты со стороны местных жителей.

    Опрос, проведенный Washington Post, показал, что развертывание войск крайне непопулярно среди жителей Вашингтона: почти 80% выступили и против привлечения федеральных силовиков и Национальной гвардии, и против фактического подчинения им столичной полиции.

    Трамп направил около 2000 военнослужащих в Вашингтон, где традиционно сильны позиции демократов, и, по сообщениям американских СМИ, в ближайшие недели до 1700 военнослужащих могут быть мобилизованы в 19 штатах.

    Трамп уже намекнул, что может направить войска в Нью-Йорк и Чикаго.

    Кроме того, президент США пригрозил отправкой войск в Балтимор, обострив конфликт с губернатором штата Мэриленд Уэсом Муром после того, как тот пригласил его принять участие в "прогулке" по городу.

    "Если Уэсу Муру нужна помощь, как Гэвину Ньюскаму в Лос-Анджелесе, я отправлю "войска", как это уже делается в соседнем Вашингтоне, и быстро наведу порядок с преступностью", - написал Трамп в соцсетях.

    Ранее Мур, известный критик стратегии президента, сказал, что заявления Трампа о борьбе с преступностью "звучат неуместно и невежественно".

    "Это потому, что они не ходили по нашим улицам, - отметил Мур. - Они не были в наших сообществах, поэтому им легко снова и снова распространять эти избитые штампы о нас".

    Комментарии Трампа в Truth Social в воскресенье выглядели как прямой ответ на приглашение Мура, которое президент назвал "злым" и "провокационным".

    "Как президент, я бы предпочел, чтобы он сначала сам разобрался с этими бедствиями преступности, прежде чем я приеду туда на "прогулку", - написал Трамп.

    Как утверждают в Белом доме, с начала операции в Вашингтоне было произведено несколько сотен арестов.

    Выступая в Овальном кабинете в пятницу, Трамп заявил, что миссия принесла "полную безопасность" столице.

    "Вашингтон был адской дырой, - сказал он. - Но теперь он в безопасности".

    Согласно данным, опубликованным столичной полицией Вашингтона (MPDC), уровень насильственных преступлений снизился после пика 2023 года и в 2024 году достиг минимального уровня за 30 лет.

    Судя по предварительным данным за 2025 год, сейчас снижение продолжается.

    По данным MPDC, общее количество насильственных преступлений в этом году сократилось на 26% по сравнению с тем же периодом 2024-го, а число ограблений - на 28%.

    Применение военных для поддержания правопорядка внутри страны вызвало резкую критику со стороны демократов. Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер заявил, что угрозы Трампа ввести войска в Чикаго являются злоупотреблением властью.

    Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у Трампа нет законных полномочий направлять войска в такие города, как Балтимор и Чикаго.

    По его мнению, президент решил использовать снижение уровня преступности - например, в Балтиморе "самое низкое число убийств за более чем 50 лет", - чтобы искусственно создать кризис.

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиВойна в Украине: Зеленский анонсировал встречу с американцами для обсуждения переговоров с РоссиейГлава военной разведки США уволен. Его анализ результатов ударов по Ирану не совпадал с мнением Трампа«За нами никто не приходит». Как афганские женщины попадают в ловушку психиатрической системы

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.