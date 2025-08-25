Операция Трампа в Вашингтоне: бойцы Национальной гвардии начали носить огнестрельное оружие

Некоторые подразделения Национальной гвардии, патрулирующие Вашингтон по распоряжению президента США Дональда Трампа, начали носить огнестрельное оружие.

В заявлении объединенной оперативной группы, которая взяла на себя функции по охране правопорядка в столице, говорится, что подразделения начали носить табельное оружие c воскресенья.

Подчеркивается, что правила предусматривают применение силы "только в крайнем случае и исключительно в ответ на непосредственную угрозу смерти или серьезного телесного вреда" и военные обязуются защищать "безопасность и благополучие" жителей Вашингтона.

Как отмечает Associated Press, фотограф агентства в воскресенье видел членов Национальной гвардии Южной Каролины у станции Юнион с пистолетами в кобурах.

Представитель Минобороны сообщил Associated Press, что оружие будут носить только военнослужащие на определенных заданиях, в том числе патрулирующие город для обеспечения правопорядка. Те же, кто занимается транспортными или административными задачами, скорее всего останутся без оружия.

Сейчас улицы округа патрулируют тысячи бойцов Национальной гвардии и федеральных сотрудников правоохранительных органов, что вызывает отдельные протесты со стороны местных жителей.

Опрос, проведенный Washington Post, показал, что развертывание войск крайне непопулярно среди жителей Вашингтона: почти 80% выступили и против привлечения федеральных силовиков и Национальной гвардии, и против фактического подчинения им столичной полиции.

Трамп направил около 2000 военнослужащих в Вашингтон, где традиционно сильны позиции демократов, и, по сообщениям американских СМИ, в ближайшие недели до 1700 военнослужащих могут быть мобилизованы в 19 штатах.

Трамп уже намекнул, что может направить войска в Нью-Йорк и Чикаго.

Кроме того, президент США пригрозил отправкой войск в Балтимор, обострив конфликт с губернатором штата Мэриленд Уэсом Муром после того, как тот пригласил его принять участие в "прогулке" по городу.

"Если Уэсу Муру нужна помощь, как Гэвину Ньюскаму в Лос-Анджелесе, я отправлю "войска", как это уже делается в соседнем Вашингтоне, и быстро наведу порядок с преступностью", - написал Трамп в соцсетях.

Ранее Мур, известный критик стратегии президента, сказал, что заявления Трампа о борьбе с преступностью "звучат неуместно и невежественно".

"Это потому, что они не ходили по нашим улицам, - отметил Мур. - Они не были в наших сообществах, поэтому им легко снова и снова распространять эти избитые штампы о нас".

Комментарии Трампа в Truth Social в воскресенье выглядели как прямой ответ на приглашение Мура, которое президент назвал "злым" и "провокационным".

"Как президент, я бы предпочел, чтобы он сначала сам разобрался с этими бедствиями преступности, прежде чем я приеду туда на "прогулку", - написал Трамп.

Как утверждают в Белом доме, с начала операции в Вашингтоне было произведено несколько сотен арестов.

Выступая в Овальном кабинете в пятницу, Трамп заявил, что миссия принесла "полную безопасность" столице.

"Вашингтон был адской дырой, - сказал он. - Но теперь он в безопасности".

Согласно данным, опубликованным столичной полицией Вашингтона (MPDC), уровень насильственных преступлений снизился после пика 2023 года и в 2024 году достиг минимального уровня за 30 лет.

Судя по предварительным данным за 2025 год, сейчас снижение продолжается.

По данным MPDC, общее количество насильственных преступлений в этом году сократилось на 26% по сравнению с тем же периодом 2024-го, а число ограблений - на 28%.

Применение военных для поддержания правопорядка внутри страны вызвало резкую критику со стороны демократов. Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер заявил, что угрозы Трампа ввести войска в Чикаго являются злоупотреблением властью.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у Трампа нет законных полномочий направлять войска в такие города, как Балтимор и Чикаго.

По его мнению, президент решил использовать снижение уровня преступности - например, в Балтиморе "самое низкое число убийств за более чем 50 лет", - чтобы искусственно создать кризис.

