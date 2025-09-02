"Крупнейший успех": новая криптовалюта принесла семье Трампа 5 млрд долларов за один день
За 1 сентября семья Трампа заработала около 5 млрд долларов после того, как ее флагманское криптовалютное предприятие открыло торги новой цифровой валютой WLFI, передает NUR.KZ со ссылкой на WSJ.
Дебютный торг, вероятно, стал крупнейшим финансовым успехом семьи президента с момента его инаугурации, отмечают авторы статьи.
Семья Трампа, включая самого президента, владеет чуть менее четверти всех существующих токенов WLFI. Трое сыновей Трампа являются соучредителями World Liberty, а сам президент назван в этой организации "почетным соучредителем".
Таким образом, WLFI, вероятно, сейчас является самым ценным активом Трампов, превышая их портфель недвижимости, накопленный за десятилетия, отмечается в публикации.
Напомним, в апреле сообщалось, что состояние Трампа сократилось на 500 млн долларов после введения им новых пошлин.
Кроме того, весной журнал Forbes опубликовал список богатейших людей планеты, в который вошли и шесть казахстанцев. Пятеро из них оказались богаче президента США Дональда Трампа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2281614-krupneyshiy-uspeh-novaya-kriptovalyuta-prinesla-seme-trampa-5-mlrd-dollarov-za-odin-den/
