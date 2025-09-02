WSJ узнала о "мощном сигнале" Вашингтону с саммита ШОС

На саммите ШОС в Тянцзине накануне не было принято кардинально важных решений, но он стал "мощным сигналом западу", передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства, направленным отчасти против президента США Трампа, и "это подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам".

"Тщательно срежиссированные кадры обнимающихся китайского лидера Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина стали мощным сигналом для Вашингтона в то время, как Трамп стремится сдержать Пекин, разорвать связи России с Китаем и оторвать Индию от российской нефти", - говорится в материале издания.

Исполнительный директор австралийского аналитического центра Lowy Institute Майкл Фуллилав считает, что "сердечность тяньцзиньской встречи" вызовет тревогу в западных кругах.

"Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. Его жесткое обращение с Нарендрой Моди, напротив, сближает Индию с Россией и способствует потеплению ее отношений с Китаем", - заявил Фуллилав.

Как пишет издание, для Путина, чья страна экспортирует большую часть своей нефти в Китай и Индию, саммит стал лишь первым этапом многодневной поездки в Китай, в ходе которой он встретится с Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на военном параде в Пекине 3 сентября. Это первый зарубежный визит Путина после встречи с Трампом на Аляске 15 августа.

Отмечается также, что Моди и Путин приехали на встречу в понедельник в одной машине, и индийский лидер, назвавший переговоры "превосходными", заявил, что ожидает визита своего российского коллеги в Индию в декабре.

"Даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество важно не только для народов обеих стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания", - считает Моди.

Как отмечает издание, хотя Си Цзиньпин не упомянул США в своем выступлении, он призвал к "равноправному и упорядоченному многополярному миру и всеобщей выгодной и инклюзивной экономической глобализации", а также к тому, чтобы "система глобального управления стала более справедливой и равноправной".

Напомним, саммит ШОС прошел накануне в Тянцзине. Помимо Путина, Си Цзиньпина и Моди, в нем принял участие и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сейчас находится с визитом в Китае. Ранее Акорда поделилась фотографиями с президентами стран-участниц ШОС.

Выступая на саммите, Токаев предложил также открыть офис ШОС при МФЦА в столице Казахстана и создать центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.

Добавим, что по данным с официального сайта организации, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан соответственно в 1996 и 1997 годах.

Сейчас в ШОС входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.