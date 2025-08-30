Путин после встречи с Трампом едет в Китай праздновать победу. Чего ждать от визита и саммита ШОС?

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    Путин после встречи с Трампом едет в Китай праздновать победу. Чего ждать от визита и саммита ШОС?

    Опубликовано:

    Владимир Путин
    Владимир Путин. Фото: t.me/news_kremlin

    Владимир Путин снова едет в Китай, но на этот раз — в новом статусе. Впервые с момента вторжения в Украину российский президент отправился к своему главному союзнику не как вассал Си Цзиньпина, загнанный в угол западными санкциями, а как мировой лидер, который на равных говорит с президентом США — ведущей экономической и военной державы планеты и главного соперника Китая.

    Этот визит в Китай для Путина станет триумфом по возвращении с Аляски, где Трамп торжественно принял российского президента на американской земле, а Путин убедил его отказаться от требований не бомбить Украину и оставить угрозы новых санкций против России.

    Аудитория для триумфа подбирается широкая: в Китае помимо Си Цзиньпина Путина ждут более десятка лидеров стран антизападной коалиции. В воскресенье они слетятся в Тяньцзинь на двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    По его завершении Путин задержится в гостях у Си. В среду в Пекине они вместе примут парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой и отпразднуют «победу китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и победу в мировой антифашистской войне».

    Трампу не поссорить Путина и Си

    Необычно долгий визит Путина к Си призван продемонстрировать Западу, что «безграничная дружба» России и Китая только крепчает, а попытки США вбить клин между ними обречены на провал, полагают эксперты.

    Даже если Трамп сдаст Путину Украину и отменит санкции, Россия не отвернется от Китая, уверены они.

    «Усиливая торговое давление на Китай, администрация Трампа лишь укрепляет российско-китайскую ось. Попытки ослабить связи между двумя странами и провернуть „Киссинджера наоборот“ не принесли ощутимых результатов», — отмечает Пьер Андриё, отслуживший много лет французским дипломатом в России, Таджикистане и Молдове.

    Стараниями Генри Киссинджера Соединенным Штатам при Ричарде Никсоне в 1970-х удалось вывести Китай из-под влияния СССР. Но тогда между ними и так были напряженные отношения. Теперь совсем другое дело.

    «Если стратегия США заключается в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином путем прекращения войны в Украине и снятия некоторых санкций с России, то Вашингтон недооценивает глубину и многогранность этого партнерства», — пишет в статье для Center for European Policy Analysis эксперт по российско-китайским отношениям одного из международных исследовательских центров.

    «Москва и Пекин переживают период самых тесных двусторонних отношений за всю их историю, и ни одна из сторон не захочет отказываться от них, чем бы ни заманивал и ни угрожал Вашингтон», — пишет эксперт, имя которого CEPA не называет «из опасений за личную безопасность» автора статьи.

    «Дорогие друзья»

    Китай и Россию объединяет не только торговля и экономика. Да, Китай стал главным покупателем российских энергоресурсов и главным поставщиком автомобилей и других товаров в Россию после ухода западных компаний. Но агрессия против Украины усилила еще и идеологические скрепы российско-китайской дружбы.

    «Обе страны выступают против западного либерализма и бросают вызов американской „гегемонии“. Обе страны — ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН. Их стратегические интересы совпадают», — перечисляет эти скрепы Пьер Андриё, эксперт по китайско-российским отношениям в Asia Society Policy Institute.

    «В экономике они дополняют друг друга. Россия — сырьевая держава, Китай — промышленная и технологическая. А в военно-стратегическом плане Китай выигрывает от географической глубины, которую обеспечивает Россия на севере», — пишет он.

    Но главным из многих факторов, объясняющих сближение России с Китаем после аннексии Крыма, он считает теплые личные отношения их руководителей.

    У Путина и Си много общего. Оба в возрасте (им по 72), оба выросли при коммунизме советского разлива. Оба правят давно и собираются править до конца своих дней. Оба выстроили авторитарные вертикали власти, не терпят инакомыслия и числят себя собирателями земель.

    Перед самым вторжением в Украину Путин подписал с Си заявление о «дружбе без границ и сотрудничестве без запретных зон». Си Цзиньпин называет Путина «дорогим другом». Он встречался с ним больше, чем с кем бы то ни было из мировых лидеров, — более 40 раз.

    Но этот визит — особенный.

    Зачем Китаю Россия

    Еще год назад в активе у Путина не было ковровой дорожки Трампа на Аляске, а был только ордер на арест, выписанный в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Украине. Китай оставался единственной ведущей мировой державой, где российского лидера гарантированно ждал теплый прием.

    В то же время Си Цзиньпина тепло встречал Джо Байден в США, а главный на тот момент европейский лидер Эммануэль Макрон угощал и развлекал китайского руководителя в Пиренеях, а до этого приезжал к нему в Пекин уговаривать повлиять на Путина (не вышло).

    Теперь же Путин едет в Пекин со скальпом американского президента, что позволит ему предстать на телеэкранах уже не в качестве младшего партнера, а на равных с Си.

    Однако отношения равны только на первый взгляд, предупреждает Патриция Ким, эксперт по китайской внешней политике и американо-китайским отношениям из Брукингского института в Вашингтоне. Китаю выгодно держать Путина на коротком поводке и не допустить очередного его разворота на Запад, но и усиления России Китай не хочет.

    «Идеальный результат для Пекина — это Россия достаточно сильная, чтобы противостоять Западу, но достаточно слабая, чтобы оставаться в орбите Китая», — оценивала она итоги предыдущей встречи Путина и Си на параде 9 мая в Москве.

    И это беспокоит россиян, как показывают опросы общественного мнения.

    Чего боятся россияне

    «Нынешние российско-китайские отношения многими воспринимаются как асимметричные, более выгодные Китаю, который использует Россию как „сырьевой придаток“ и рынок сбыта для своих товаров, — пришли к выводу социологи „Левада-центра“, признанного Кремлем „иностранным агентом“. — Такое положение вещей вызывает дискомфорт, страх чрезмерной зависимости от более сильного и богатого соседа».

    Однако подозрительность не мешает опрошенным «Левадой» россиянам называть Китай «нашей палочкой-выручалочкой» в противостоянии с США.

    «Положительное отношение к Китаю сегодня бьет все рекорды, в то время как отношение к странам Запада находится на исторических минимумах, — отмечали социологи еще до того, как Путин съездил к Трампу. — Китай выступает в общественном сознании как анти-Америка, противовес западному влиянию».

    Нынешний вояж Путина призван укрепить эту уверенность россиян в том, что их ядерная держава не захватывает братскую безоружную Украину, а воюет в Донбассе за свою независимость против коварного Запада во главе с США.

    Картинки с саммита ШОС подойдут для этого даже лучше, чем объятия и рукопожатия Путина с Си Цзиньпином.

    «Ось автократий»

    Саммит военного альянса ШОС будет крупнейшим с момента его основания в 2001 году и призван продемонстрировать всему миру, что у Америки, Запада и НАТО есть достойная альтернатива.

    В Китай по этому случаю впервые за 7 лет приедет даже индийский премьер Нарендра Моди, у которого все это время был конфликт с Си после вооруженных столкновений на границе, но теперь — конфликт с Трампом, в основном из-за торговли, но частично из-за России, которая продает Индии нефть со скидкой, на чем индийские компании прилично зарабатывают.

    Китай как вторая экономика мира и единственный серьезный конкурент США за лидерство в мире играет первую скрипку не только в ШОС, но и в другом декларативном анти-западном союзе — БРИКС, где единственной объединяющей идеей является недовольство Америкой и Западом в целом.

    Но без Путина и России на этом фронте была бы брешь, поэтому российскому лидеру гарантировано почетное место на предстоящем собрании, уверен Пьер Андриё из Asia Society Policy Institute.

    «Россия — полезный партнер для Китая. Она помогает Си поддерживать стабильность и внутри страны, и во всем Центральноазиатском регионе, — пишет Андриё. — Она помогает Пекину мобилизовать поддержку стран Глобального Юга и продвигать альтернативу западной модели мирового порядка».

    Передовой отряд борцов с демократией выйдет в следующую среду на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где компанию Си и Путину составят президент Ирана Масуд Пезешкиан и председатель КНДР Ким Чен Ын.

    «Впервые в истории лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи соберутся в одном месте — на военном параде в Пекине 3 сентября. Станет ли это собрание первым саммитом „оси автократий“?», — задается вопросом Нил Томас, эксперт по Китаю из Asia Society Policy Institute.

    Вряд ли этот союз долговечен, отвечает он сам себе, потому что у его участников разные цели и они не доверяют друг другу.

    «Но присутствие Путина, Пезешкиана и Кима подчеркивает роль Китая как ведущей авторитарной державы в мире», — заключает он.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-си«Покатаюсь по Европе и обязательно вернусь». Что говорят об открытии границы молодые украинцы В Киеве завершен разбор завалов на месте удара по жилому дому, жертвами которого стали 22 человекаДональд Трамп забрал у Камалы Харрис государственную охрану

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.