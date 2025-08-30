Путин после встречи с Трампом едет в Китай праздновать победу. Чего ждать от визита и саммита ШОС?

Владимир Путин снова едет в Китай, но на этот раз — в новом статусе. Впервые с момента вторжения в Украину российский президент отправился к своему главному союзнику не как вассал Си Цзиньпина, загнанный в угол западными санкциями, а как мировой лидер, который на равных говорит с президентом США — ведущей экономической и военной державы планеты и главного соперника Китая.

Этот визит в Китай для Путина станет триумфом по возвращении с Аляски, где Трамп торжественно принял российского президента на американской земле, а Путин убедил его отказаться от требований не бомбить Украину и оставить угрозы новых санкций против России.

Аудитория для триумфа подбирается широкая: в Китае помимо Си Цзиньпина Путина ждут более десятка лидеров стран антизападной коалиции. В воскресенье они слетятся в Тяньцзинь на двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его завершении Путин задержится в гостях у Си. В среду в Пекине они вместе примут парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой и отпразднуют «победу китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и победу в мировой антифашистской войне».

Трампу не поссорить Путина и Си

Необычно долгий визит Путина к Си призван продемонстрировать Западу, что «безграничная дружба» России и Китая только крепчает, а попытки США вбить клин между ними обречены на провал, полагают эксперты.

Даже если Трамп сдаст Путину Украину и отменит санкции, Россия не отвернется от Китая, уверены они.

«Усиливая торговое давление на Китай, администрация Трампа лишь укрепляет российско-китайскую ось. Попытки ослабить связи между двумя странами и провернуть „Киссинджера наоборот“ не принесли ощутимых результатов», — отмечает Пьер Андриё, отслуживший много лет французским дипломатом в России, Таджикистане и Молдове.

Стараниями Генри Киссинджера Соединенным Штатам при Ричарде Никсоне в 1970-х удалось вывести Китай из-под влияния СССР. Но тогда между ними и так были напряженные отношения. Теперь совсем другое дело.

«Если стратегия США заключается в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином путем прекращения войны в Украине и снятия некоторых санкций с России, то Вашингтон недооценивает глубину и многогранность этого партнерства», — пишет в статье для Center for European Policy Analysis эксперт по российско-китайским отношениям одного из международных исследовательских центров.

«Москва и Пекин переживают период самых тесных двусторонних отношений за всю их историю, и ни одна из сторон не захочет отказываться от них, чем бы ни заманивал и ни угрожал Вашингтон», — пишет эксперт, имя которого CEPA не называет «из опасений за личную безопасность» автора статьи.

«Дорогие друзья»

Китай и Россию объединяет не только торговля и экономика. Да, Китай стал главным покупателем российских энергоресурсов и главным поставщиком автомобилей и других товаров в Россию после ухода западных компаний. Но агрессия против Украины усилила еще и идеологические скрепы российско-китайской дружбы.

«Обе страны выступают против западного либерализма и бросают вызов американской „гегемонии“. Обе страны — ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН. Их стратегические интересы совпадают», — перечисляет эти скрепы Пьер Андриё, эксперт по китайско-российским отношениям в Asia Society Policy Institute.

«В экономике они дополняют друг друга. Россия — сырьевая держава, Китай — промышленная и технологическая. А в военно-стратегическом плане Китай выигрывает от географической глубины, которую обеспечивает Россия на севере», — пишет он.

Но главным из многих факторов, объясняющих сближение России с Китаем после аннексии Крыма, он считает теплые личные отношения их руководителей.

У Путина и Си много общего. Оба в возрасте (им по 72), оба выросли при коммунизме советского разлива. Оба правят давно и собираются править до конца своих дней. Оба выстроили авторитарные вертикали власти, не терпят инакомыслия и числят себя собирателями земель.

Перед самым вторжением в Украину Путин подписал с Си заявление о «дружбе без границ и сотрудничестве без запретных зон». Си Цзиньпин называет Путина «дорогим другом». Он встречался с ним больше, чем с кем бы то ни было из мировых лидеров, — более 40 раз.

Но этот визит — особенный.

Зачем Китаю Россия

Еще год назад в активе у Путина не было ковровой дорожки Трампа на Аляске, а был только ордер на арест, выписанный в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Украине. Китай оставался единственной ведущей мировой державой, где российского лидера гарантированно ждал теплый прием.

В то же время Си Цзиньпина тепло встречал Джо Байден в США, а главный на тот момент европейский лидер Эммануэль Макрон угощал и развлекал китайского руководителя в Пиренеях, а до этого приезжал к нему в Пекин уговаривать повлиять на Путина (не вышло).

Теперь же Путин едет в Пекин со скальпом американского президента, что позволит ему предстать на телеэкранах уже не в качестве младшего партнера, а на равных с Си.

Однако отношения равны только на первый взгляд, предупреждает Патриция Ким, эксперт по китайской внешней политике и американо-китайским отношениям из Брукингского института в Вашингтоне. Китаю выгодно держать Путина на коротком поводке и не допустить очередного его разворота на Запад, но и усиления России Китай не хочет.

«Идеальный результат для Пекина — это Россия достаточно сильная, чтобы противостоять Западу, но достаточно слабая, чтобы оставаться в орбите Китая», — оценивала она итоги предыдущей встречи Путина и Си на параде 9 мая в Москве.

И это беспокоит россиян, как показывают опросы общественного мнения.

Чего боятся россияне

«Нынешние российско-китайские отношения многими воспринимаются как асимметричные, более выгодные Китаю, который использует Россию как „сырьевой придаток“ и рынок сбыта для своих товаров, — пришли к выводу социологи „Левада-центра“, признанного Кремлем „иностранным агентом“. — Такое положение вещей вызывает дискомфорт, страх чрезмерной зависимости от более сильного и богатого соседа».

Однако подозрительность не мешает опрошенным «Левадой» россиянам называть Китай «нашей палочкой-выручалочкой» в противостоянии с США.

«Положительное отношение к Китаю сегодня бьет все рекорды, в то время как отношение к странам Запада находится на исторических минимумах, — отмечали социологи еще до того, как Путин съездил к Трампу. — Китай выступает в общественном сознании как анти-Америка, противовес западному влиянию».

Нынешний вояж Путина призван укрепить эту уверенность россиян в том, что их ядерная держава не захватывает братскую безоружную Украину, а воюет в Донбассе за свою независимость против коварного Запада во главе с США.

Картинки с саммита ШОС подойдут для этого даже лучше, чем объятия и рукопожатия Путина с Си Цзиньпином.

«Ось автократий»

Саммит военного альянса ШОС будет крупнейшим с момента его основания в 2001 году и призван продемонстрировать всему миру, что у Америки, Запада и НАТО есть достойная альтернатива.

В Китай по этому случаю впервые за 7 лет приедет даже индийский премьер Нарендра Моди, у которого все это время был конфликт с Си после вооруженных столкновений на границе, но теперь — конфликт с Трампом, в основном из-за торговли, но частично из-за России, которая продает Индии нефть со скидкой, на чем индийские компании прилично зарабатывают.

Китай как вторая экономика мира и единственный серьезный конкурент США за лидерство в мире играет первую скрипку не только в ШОС, но и в другом декларативном анти-западном союзе — БРИКС, где единственной объединяющей идеей является недовольство Америкой и Западом в целом.

Но без Путина и России на этом фронте была бы брешь, поэтому российскому лидеру гарантировано почетное место на предстоящем собрании, уверен Пьер Андриё из Asia Society Policy Institute.

«Россия — полезный партнер для Китая. Она помогает Си поддерживать стабильность и внутри страны, и во всем Центральноазиатском регионе, — пишет Андриё. — Она помогает Пекину мобилизовать поддержку стран Глобального Юга и продвигать альтернативу западной модели мирового порядка».

Передовой отряд борцов с демократией выйдет в следующую среду на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где компанию Си и Путину составят президент Ирана Масуд Пезешкиан и председатель КНДР Ким Чен Ын.

«Впервые в истории лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи соберутся в одном месте — на военном параде в Пекине 3 сентября. Станет ли это собрание первым саммитом „оси автократий“?», — задается вопросом Нил Томас, эксперт по Китаю из Asia Society Policy Institute.

Вряд ли этот союз долговечен, отвечает он сам себе, потому что у его участников разные цели и они не доверяют друг другу.

«Но присутствие Путина, Пезешкиана и Кима подчеркивает роль Китая как ведущей авторитарной державы в мире», — заключает он.

