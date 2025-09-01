Участники саммита ШОС прибыли в конференц-зал (фото, видео)

Сегодня начнется саммит ШОС в конференц-центре "Мэйцзян" в Тяньцзине. Участники заседания Совета глав государств - членов ШОС уже прибыли к месту проведения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, скоро начнется саммит ШОС в конференц-центре "Мэйцзян" в Тяньцзине. Участники уже прибыли на место и сделали совместное фото.

Кадры с места событий также публикует журналист, ведущий и автор проекта PRESIDENT Адиль Балтабаев.

Напомним, в пятницу президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. О том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.

Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью в ведущем китайском англоязычном издании China Daily, где подчеркнул значение прочных связей между Казахстаном и Китаем.

Также мы писали, что Си Цзиньпин и его супруга встретили Токаева в Тяньцзине, а казахстанский журналист Адиль Балтабаев в Telegram-канале рассказал об особом отношении китайского лидера Си Цзиньпина к Касым-Жомарту Токаеву, который сейчас находится в КНР.

