CNN: Дональд Трамп лишил Камалу Харрис охраны Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента страны Камалу Харрис защиты Секретной службы, которую ей выделил Джо Байден, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, все экс-президенты США пользуются пожизненной защитой Секретной службы. Харрис, будучи бывшим вице-президентом, получила 6 месяцев защиты после ухода с должности, согласно федеральному закону.

"Этот срок истек 21 июля. Однако, по словам нескольких источников, знакомых с этим нераскрытым соглашением, срок ее защиты был продлен Джо Байденом, незадолго до ухода с должности, еще на год.

Это распоряжение Трамп отменил в своем письме под названием "Меморандум министру внутренней безопасности. Трамп разрешил "прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, начиная с 1 сентября 2025 года, в отношении бывшего вице-президента Камалы Харрис", - пишет издание.

Трамп снял защиту Харрис в связи с тем, что она вскоре отправится в тур, посвященный выходу ее новых мемуаров "107 дней" об ее короткой президентской кампании, которые должны выйти 23 сентября.

"Вице-президент благодарен Секретной службе США за профессионализм, самоотверженность и непоколебимую приверженность безопасности", - заявила CNN Кирстен Аллен, старший советник Харрис.

Отметим, в мае этого года Дональд Трамп заявил, что хочет инициировать расследование, чтобы узнать о тратах лидера Демократической партии Камалы Харрис на поддержку звезд в ходе президентских выборов.

Добавим, в ноябре прошлого года в США прошли президентские выборы. Победу на них с заметным отрывом по количеству голосов одержал республиканец Дональд Трамп.

Обращаясь к своим сторонникам после поражения, Харрис заявила, что "хоть и признает эти выборы, но не признает борьбу, которая подпитывала эту кампанию".

