Трамп призвал начать расследование в отношении Камалы Харрис

Дональд Трамп хочет инициировать расследование, чтобы узнать о тратах лидера Демократической партии Камалы Харрис на поддержку звезд в ходе президентских выборов, передает NUR.KZ.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в Truth Social.

"Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его слабое выступление во время ее предвыборной кампании перед выборами президента? Почему он принял эти деньги, если он такой ярый ее фанат? Разве это не считается незаконным взносом в кампанию?

А что насчет Бейонсе? А сколько ушло Опре и Боно?" - написал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что кандидатам не разрешено платить за поддержку, а Камала, по словам Трампа, якобы сделала это под "прикрытием платы за развлечение".

"Это была очень дорогая и отчаянная попытка искусственно нарастить свою немногочисленную толпу. Это незаконно! Для этих непатриотичных "артистов" это был просто коррупционный и незаконный способ нажиться на сломанной системе", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, в ноябре прошлого года в США прошли президентские выборы. Победу на них с заметным отрывом по количеству голосов одержал республиканец Дональд Трамп.

Обращаясь к своим сторонникам после поражения, Харрис заявила, что "хоть и признает эти выборы, но не признает борьбу, которая подпитывала эту кампанию".

Позже с заявлением позже выступил и президент Байден. В своем обращении к нации он заявил, что результатам прошедших выборов "можно доверять".

Вскоре Конгресс США утвердил победу Дональда Трампа на недавних президентских выборах. Объявление победы досталось его оппонентке Камале Харрис.