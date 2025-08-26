Новый залп в битве за снижение ставки: Трамп увольняет члена Совета управляющих Федерального резерва. Чем это может закончиться?

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что увольняет члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук. Поводом послужили, по его словам, нарушения при подаче ею документов на ипотеку. Он опубликовал письмо, адресованное Кук, в котором сообщил ей о своем решении, вступающем в силу немедленно.

Сама Кук заявила, что не собирается оставлять пост и Трамп не имеет права ее увольнять. Дело, вероятно, дойдет до суда и станет еще одним эпизодом затяжной баталии, которую президент ведет против непокорного финансового регулятора.

Лизу Кук — первую чернокожую женщину в Совете управляющих — назначил на пост президент Джо Байден в 2022 году, и срок ее полномочий истекает лишь в 2038 году. Она — один из семи членов совета управляющих ФРС и в этой должности входит в состав комитета из 12 человек, отвечающего за назначение процентных ставок.

Замена Кук на угодного Трампу человека даст ему численный перевес: сейчас лишь трое из семи управляющих — его назначенцы, двоих он назначил еще во время своего первого срока. Тогда он сможет поменять и руководителей 12 региональных Федеральных резервных банков и получит возможность в итоге провести на должность главы Федерального резерва своего человека.

С начала своего второго срока Трамп не прекращает нападки на ФРС: по его мнению, высокие процентные ставки, которые поддерживает Федеральный резерв, наносят ущерб рынку жилья и увеличивают правительственные расходы. Весь год ФРС удерживал базовую ставку на прежнем уровне (4,25–4,5%), несмотря на опасения Белого дома, что тарифная война Трампа приведет к росту инфляции.

Трамп не скрывает своего как минимум неуважительного отношения к председателю ФРС Джерому Пауэллу, которого он называл «олухом» и «упрямым идиотом» — очевидно, потому что тот не поддерживает идею президента немедленно и решительно снизить ключевую ставку. Пауэлл на днях намекнул, что ФРС может снизить ставку уже в сентябре — но вряд ли настолько, насколько хочет президент.

Федеральный резерв получил независимость от правительства в 1951 году, и эта независимость от прихотей текущей администрации — основополагающий принцип, на котором стоят американские рынки. Как отмечает Financial Times, на протяжении десятилетий эта независимость помогала поддерживать веру в экономическую политику США и статус доллара как резервной валюты.

«Уважительная причина»

Как дальше будут развиваться события — пока непонятно. Формально у президента США не так много рычагов воздействия на Федеральный резерв: недавно Верховный суд постановил, что должностные лица ФРС могут быть уволены только по «уважительной причине» — неэффективность, неисполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением, то есть правонарушения, совершенные при исполнении служебных обязанностей.

В случае с Лизой Кук о служебных злоупотреблениях речь не идет. Дело началось с того, что директор Федерального агентства по финансированию жилищного строительства и верный сторонник Трампа Билл Пулте обвинил ее в том, что в кредитных заявках на две недвижимости — одну в Мичигане, другую в Джорджии — она указала, что будет использовать каждую из них в качестве основного места жительства, что помогло ей получить ипотеку на более выгодных условиях.

Если верить Трампу, Кук подписала один документ, подтверждающий, что недвижимость в Мичигане будет ее основным местом жительства в течение следующего года.

«Две недели спустя вы подписали другой документ на недвижимость в Джорджии, в котором указали, что она будет вашим основным местом жительства в течение следующего года, — написал президент. — Невозможно представить, что вы не знали о своем первом обязательстве, когда принимали второе. Как минимум поведение, о котором идет речь, свидетельствует о грубой халатности при проведении финансовых операций, что ставит под сомнение вашу компетентность и надежность как финансового регулятора».

В середине августа Пулте обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать действия Кук. Министерство юстиции после заявления Пулте сообщило, что намеревается провести расследование в отношении чиновницы, хотя формально обвинения против нее пока не выдвигались.

В письме, адресованном Кук, Трамп написал: «Я пришел к выводу, что имеются достаточные основания для вашего отстранения от должности».

«Американский народ должен быть полностью уверен в честности членов [Совета управляющих], которым доверено определять политику и контролировать Федеральную резервную систему, — говорится в письме. — В свете вашего лживого и, возможно, преступного поведения в финансовом вопросе он не может, и я не могу быть уверенным в вашей честности».

Лиза Кук с такой трактовкой не согласилась.

«Президент Трамп якобы уволил меня „по уважительной причине“, хотя по закону такой причины не существует и он не имеет на это права, — говорится в заявлении, опубликованном адвокатом Кук. — Я не уйду в отставку. Я буду продолжать выполнять свои обязанности по оказанию помощи американской экономике, как я делаю это с 2022 года».

Если так, то дальнейшая судьба управляющей будет решаться в суде. И это, по мнению аналитиков, terra incognita для ФРС, с членами которого раньше никогда не поступали так бесцеремонно.

Как отмечает Bloomberg, теперь Кук может оспорить решение Трампа, обратившись в суд с требованием восстановить ее в должности на время судебного разбирательства. Если суд встанет на ее сторону, администрация Трампа почти наверняка обжалует это решение в суде высшей инстанции, и дело в итоге дойдет до Верховного суда.

В своем решении, вынесенном в начале этого года, Верховный суд дал понять, что будет защищать центральный банк от произвольного увольнения членов правления — в отличие от других федеральных агентств, которые Трамп выпотрошил с приходом к власти во второй раз.

Питер Конти-Браун, профессор и историк ФРС в Уортонской школе Пенсильванского университета, считает, что дело Кук покажет, насколько далеко готов пойти суд, когда речь идет о прямом столкновении с администрацией президента.

«С юридической точки зрения, Кук может сопротивляться и подать в суд, и тогда мы получим ясность в том, что Верховный суд имеет в виду, когда говорит, что Лиза Кук имеет защиту по уважительной причине, и каковы очертания этой защиты», — считает он.

«Беспрецедентный случай»

«Это смертельный выстрел по независимости ФРС, — сказал Bloomberg старший научный сотрудник Брукингского института Аарон Кляйн. — Трамп говорит, что ФРС будет делать то, что он хочет, не мытьем так катаньем».

«Политическое давление на комитет по ставкам достигло нового пика, — написала Анна Вонг, главный экономист Bloomberg Economics по США. — Разница между этим посягательством на независимость ФРС и предыдущими угрозами уволить его главу Джерома Пауэлла заключается в том, что Трамп начал действовать».

Демократы пошли дальше и обвинили Трампа в попытке захвата власти.

«Незаконная попытка уволить Лизу Кук — последний пример отчаянных попыток президента найти козла отпущения, чтобы прикрыть свою неспособность снизить расходы американцев, — заявила сенатор Элизабет Уоррен. — Это авторитарный захват власти, который явно нарушает Закон о Федеральной резервной системе и должен быть отменен в суде».

«Это беспрецедентный случай, — цитирует Financial Times профессора Колумбийской юридической школы Льва Менанда. — Если это увольнение останется в силе… это будет означать конец независимости центрального банка в США».

Дэвид Вессел, директор Центра фискальной и денежно-кредитной политики Брукингского института, высказался еще более недвусмысленно: «Президент Трамп, похоже, полон решимости контролировать ФРС и будет использовать все имеющиеся у него рычаги, чтобы получить большинство в Совете управляющих ФРС. Это еще один способ, которым президент подрывает основы нашей демократии».

«Пока рынок облигаций не отреагирует негативно на посягательства на независимость ФРС, у администрации нет причин менять свою позицию: она постепенно устанавливает контроль над этим учреждением, и, похоже, ничто не может ей помешать», — считает Эрик Виноград, старший экономист инвестиционной компании AllianceBernstein.

Другие аналитики подметили явное сходство нынешнего противостояния Трампа с Федеральным резервом с недавней попыткой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана взять в свои руки кредитно-денежную политику. Тот тоже регулярно снижал ключевую ставку, даже в периоды высокой инфляции. Когда оказалось, что неортодоксальная «эрдоганомика» обесценила лиру, а цены взлетели на невиданный уровень, ставки в итоге пришлось повышать, а виноватыми турецкие власти назначили экономистов, предупреждавших, что этим все и закончится.

«Ситуация в США и то, что мы видели в Турции, удивительно похожи, — считает Ларс Кристенсен, глава консалтинговой компании Paice. — На то, чтобы разрушить доверие к институту, нужно время. Но когда это случается, цена чрезвычайно высока».

